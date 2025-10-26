ワールドシリーズ第2戦

2年連続の世界一を目指す米大リーグのドジャースは25日（日本時間26日）、敵地カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦を5-1で制し、通算1勝1敗とした。先発の山本由伸投手が、ポストシーズン2試合連続完投勝利。同僚からも賛辞が並んだ。

ドジャースが1点先制した直後、初回の山本はいきなりスプリンガーに二塁打を許し、ルークスにも左前に運ばれて無死一、三塁の大ピンチ。だが、ここからゲレーロJr.を空振り三振、カークを一直、バーショを見逃し三振に斬った。

2回はクレメントの平凡なフライを一塁のフリーマンが捕れず、またも先頭打者が出塁。不運に見舞われたが、ここから3人連続で仕留めた。

初回以降、援護がない展開の中、山本は好投を続ける。7回に待望の追加点が入ると、万歳で歓喜爆発。8回は3者連続三振とつけ入る隙を与えず、9回4安打1失点。ポストシーズン2試合連続完投勝利を挙げた。

米専門メディア「ドジャース・ネーション」公式YouTubeは試合後に、ドジャースのマンシーが取材に応じる動画を公開した。

山本について聞かれると、「彼は本当に素晴らしかった。前回は先頭打者にホームランを打たれ、今日は1回で20〜25球を投げた。どれくらいだったか数字は覚えていないけど、球数が多かったのは確か。それでも球数を抑えて完投できたのは本当に、本当に凄い。何にも動じないし、彼の投球を見るのは本当に楽しいよ」と賛辞が止まらなかった。



