ブルワーズ戦に続く2試合連続完投

【MLB】ドジャース 5ー1 Bジェイズ（日本時間26日・トロント）

ドジャース・山本由伸投手は25日（日本時間26日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦に先発登板。9回1失点8奪三振で完投勝利を挙げた。三塁を守ったマックス・マンシー内野手は「本当に、全くもって信じられないよ」と脱帽した。

序盤は苦しい投球だった。初回、先頭のスプリンガーに左翼線二塁打を浴びると、2番のルークスにも左安打を許した。それでも3番のゲレーロJr.などを抑えて無失点。2〜3回は先頭の出塁を許し、3回には同点犠飛を浴びた。しかし以降は20打者連続でアウトに。9回105球を投げて4安打1失点、8奪三振で完投勝利を挙げた。

ポストシーズンでの2試合連続完投は、メジャー24年ぶりの偉業。ドジャースの投手としても1988年のオーレル・ハーシュハイザー以来だった。前日に初戦を落としたチームを勢いづける投球。この試合で貴重な本塁打を放ったマンシーはどう見ていたのか。

報道陣の取材に応じたマンシーは山本の投球について聞かれると、思わずフッと苦笑い。そして「最高だよ。2試合連続で（完投とは）……前回は先頭打者ホームランを打たれ、今回は初回に20球から25球を投げながらも、それでも完投する方法を見つけんだよ。本当に、全く信じられないよ」と脱帽。「彼のピッチングを見るのは本当に楽しいですし、彼の後ろでプレーするのが大好きです」と思いを届けた。（Full-Count編集部）