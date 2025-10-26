スルーしたら損！可愛いだけじゃなく意外と優秀♡大人気の100均電気小物が爆誕

今回ご紹介するのはダイソーで購入したモバイルグッズ！少し前に流行ったあのおしゃれな充電ケーブルが、330円（税込）で売られていたんです。生活感を隠しながら使えるだけでなく、機能性も◎！充電だけでなく、データ転送も可能なケーブルなんです。使い勝手もいいので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

商品情報

商品名：パール調充電・転送ケーブル（A-C、5V／2A）

価格：￥330（税込）

ケーブルの長さ（約）：50cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480736303

かわいくて優秀♡ダイソーで見つけたスマホの充電ケーブル

一時期流行ったビーズを通した充電ケーブル。コードジュエリーとして後付けするものが売られていたりと人気のアイテムですが、先日ダイソーのモバイルグッズ売り場で可愛いものを発見！

その名も『パール調充電・転送ケーブル（AーC、5V／2A）』です。こちらは最初からパールがケーブルについたタイプで、お値段は330円（税込）と破格です！

規格はType-AとType-Cで、充電だけでなくデータ転送も可能。この価格でデザイン性、機能性ともに高いのはうれしいですね！

充電も転送もお手の物！生活感を隠しながら使える優秀アイテム

実際に使ってみると電化製品っぽさを軽減してくれて、出しっぱなしにしておいてもおしゃれ。生活感を隠すことができるのでおすすめです。

また見た目全振りの商品かと思いきや、強く折れ曲がりにくいので断線しにくいのもポイント。

少し気になった点があるとすれば、ビーズが少し少ないというところ。あと一粒入っていればぴったりかも…と思いました。

今回はダイソーで購入した『パール調充電・転送ケーブル（A-C、5V／2A）』をご紹介しました。

少し前に流行ったものということもあり、最近は手に入りにくくなってしまった商品。でもダイソーならお手頃価格で入手できるので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。