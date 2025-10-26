理想のを見つけてしまった！この小ささが便利なのよ〜！マニア大絶賛の100均キッチングッズ

卵液や調味料を作るのに便利な泡立て器。でも大きいサイズはちょっとした量を混ぜるのには大きすぎて、使いにくいですよね。そこでおすすめしたいのが、ダイソーのミニミニ泡立て器！なんと手に平に収まるサイズ感でちょっと使いに便利なんです。ダイソーマニア大絶賛のキッチングッズ。さっそくチェックしていきましょう♪

商品情報

商品名：ミニ泡立て器

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480619583

このサイズ感が欲しかった！ダイソーで見つけたミニミニサイズの泡立て器

ダイソーのキッチングッズ売り場で見つけて、飛びついてしまったアイディア商品！それがこちらの『ミニ泡立て器』です。

写真で見ると、よくある泡立て器に見えるのですが…。

サイズが手に収まるほどのミニミニサイズ！量があるものを混ぜるのには物足りないですが、ちょっと使いたいというときに便利なサイズ感で、収納場所も取りません。

ちょっと使いができるちょうどいいサイズ感！

茶筅のような感覚で使えるので、家でお手軽抹茶を楽しむときに使ったり、ココアやプロテインのダマを溶かすのにぴったり！

お弁当用の卵焼きを作るときや、一人分の少量調理の際などに、卵液や調味料を作るのにも便利です。

細くて小さなマドラータイプよりも、『ミニ泡立て器』の方がしっかりと握りこむことができ、手早くかき混ぜられますよ！

今回はダイソーで購入した『ミニ泡立て器』をご紹介しました。110円（税込）とお安いので、手軽に購入できるのがポイント。

サイズが小さいことを生かして、アウトドア先での調理に持っていくのもおすすめですよ。大きいサイズをすでに持っていても、買い足したくなるほどの便利アイテム。ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。