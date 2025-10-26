【あすから】チ・チャンウク、約10年ぶりの時代劇『于氏王后』が放送開始 威厳とカリスマ溢れる王の姿
俳優のチ・チャンウクが出演する韓国ドラマ『于氏王后（うしおうこう）』が、27日よりCS放送「衛星劇場」で放送される。
【写真】真っ赤な豪華衣装で…『于氏王后』で王妃と並ぶチ・チャンウク
同作は韓国ドラマ史上最もスリリングな24時間を描く宮廷アクション時代劇。チ・チャンウクは約10年ぶりの時代劇出演で、高句麗（コグリョ）第9代王コ・ナンムを演じている。王妃と2人きりの時は優しい笑顔を見せるも、戦場では猛々しい眼光で敵を圧倒。宮廷では威厳とカリスマ溢れる王の姿を見せる。
王妃ウ・ヒ役には、『ペーパー・ハウス・コリア』などのチョン・ジョンソ。時代劇初出演かつ初主演で本格アクションに挑み、聡明で勇敢な王妃を演じた。王妃を取り巻く面々には、王の参謀役のキム・ムヨル、王妃の姉役のチョン・ユミ、冷酷非情な第3王子役のイ・スヒョク、王を支える忠臣役のパク・ジファンなど豪華俳優が結集。
■あらすじ
漢や異民族を相手に激戦を繰り返し、国土を守り抜いてきた高句麗の第9代王コ・ナンム（チ・チャンウク）が急逝する。漢から領土を取り戻し、帰還した直後の出来事だった。子がおらず味方がいない王妃ウ・ヒ（チョン・ジョンソ）は、このままでは廃位され、一族ともども宮廷から追い出されてしまう。生き残る唯一の方法は、24時間以内に王の弟の1人を擁立し結婚する娶嫂婚／チィスホンだった。ウ・ヒは、王の死を伏せたまま内密に宮廷を抜け出し、第3王子コ・バルギ（イ・スヒョク）の元に向かう。しかし己の野心のために王妃を引きずり下ろしたい弟王子たちや5つの部族が、それぞれに追撃を開始。ウ・ヒは目的を果たし、城に戻ることができるのか。
■放送概要
CS衛星劇場 10月27日（月） 放送開始
毎週月曜 午後11時〜※2話連続放送
2024年／韓国／全8話
演出：チョン・セギョ
脚本：イ・ビョンハク
出演：チョン・ジョンソ、キム・ムヨル、チョン・ユミ、イ・スヒョク、パク・ジファン、チ・チャンウク
