小栗旬主演『匿名の恋人たち』×佐藤健主演『グラスハート』、隠されたサプライズが明らかに
小栗旬とハンヒョジュのロマンティックコメディ『匿名の恋人たち』と、佐藤健主演の青春音楽ラブストーリー『グラスハート』。Netflixシリーズの2作にサプライズが用意されていたことが26日、発表された。
【場面カット】ル・ソベールのチョコに目を輝かせる宮崎優
『匿名の恋人たち』は、“人に触れられない”“人の目を見られない”という、恋愛には絶望的に向かない男女の恋模様の物語。実力派の豪華キャストと世界で活躍する日韓のスタッフが集結し、不器用だけど愛おしい大人の恋をコミカルに描く。ある理由から人と握手さえ交わせなくなってしまった潔癖な製菓メーカー御曹司の主人公・壮亮役を小栗、“視線恐怖症”を抱える天才ショコラティエのヒロイン・ハナをハン・ヒョジュ、壮亮の数少ない理解者である友人・寛を赤西仁、壮亮の友人で精神科医でもあるアイリーンを中村ゆりが演じる。
『グラスハート』は、漫画化もされている若木未生氏の名作バンド小説が原作。理不尽な理由で所属バンドをクビになった西条朱音（宮崎優／※崎＝たつさき）が、謎だらけの天才音楽家・藤谷直季（佐藤）が率いる新バンド、TENBLANKのメンバーにスカウトされたことから始まる物語。主演の佐藤自身が映像化を念願し、自ら企画したこん身の一作で、佐藤は共同エグゼクティブプロデューサーも務めている。
実はこの2作品、配信直後から密かにファンの間でも、それぞれの“とあるシーン”が話題となっていた。
『匿名の恋人たち』では、第6話の赤西演じる寛と中村演じるアイリーンの2人が、初めてデートらしい時間を過ごす重要なシーンにて、ふと立ち寄った売店から流れてくるのが『グラスハート』で登場する大人気バンドTENBLANKの楽曲「Glass Heart」。
『グラスハート』では、第4話の劇中で登場するTENBLANKの合宿中に、恋敵としてもライバルの、高石あかり（※高＝はしごだか）演じる歌姫・櫻井ユキノが急に現れ、宮崎演じるヒロイン・朱音に話題のチョコレートとして差し入れをしたのが、『匿名の恋人たち』にも重要なアイテムとして出てくる、小栗演じる壮亮と、ハン・ヒョジュ演じるハナが務めるチョコレートショップ「ル・ソベール」の大人気商品「レインボーパレット」だった。
こっそりと仕込まれたサプライズだが、気づいたファンも多いようで、「匿名の恋人たちの挿入歌で佐藤健の歌が聞こえてきてあれ???ってなってちゃんとエンドロールまでみたらグラスハートの曲だった！」「ちょ、匿名の恋人たちからグラスハートへ移行したんだけど、チョコがカメオ出演してる…笑!!」といった喜びの声から、「小栗旬から佐藤健へ差し入れしたってこと!?」「匿名の恋人たち6話観たらグラスハート観たくなって結局10話へ」「あのチョコレートがあの形状って事はあの回より前って事か…とか、逆に匿名の恋人たちのあの回にGlass Heartがかかってるって事は…とかついつい時系列を考えてしてしまった！」と、すでに両作品を横断して楽しむファンもいるようだ。
今回、『グラスハート』に登場したチョコレート「レインボーパレット」が収められたサプライズシーンの本編カットも解禁となった。
さらに、『匿名の恋人たち』最終話には、この驚きに匹敵するさらなるサプライズが待ち受けている。
