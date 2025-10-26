あす入隊の韓国俳優、丸刈り姿を公開 「短い髪もステキ」「『ラストマン』楽しみにしてるね」と反響
韓国俳優・ロウンが、26日までに自身のインスタグラムを更新。入隊を控えた近影を公開した。
【写真あり】さっぱりしました！丸刈り姿もかっこいいロウン
あす27日に入隊を控えるロウンは「さっぱりしました。行ってきます」とつづり、丸刈り姿を公開した。
この投稿には「体に気をつけて、待ってるよ」「I miss you」「辛抱強く待ちます」「短い髪もステキです」「『ラストマン』楽しみにしてるね」「元気でいてね！」といった声が寄せられている。
ロウンは、在籍していたボーイズグループ・SF9ではリードボーカルを担当し、『偶然見つけたハル』『先輩、その口紅塗らないで』『輝く星のターミナル』『車輪のついた家4』『濁流』などで俳優としても活躍。日本作品『映画ラストマン -FIRST LOVE-』（12月24日公開）への出演も控えている。
