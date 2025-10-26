【北京＝東慶一郎、台北＝竹内誠一郎】中国の全国人民代表大会（国会）常務委員会は２４日、１０月２５日を日本による台湾統治の終了を祝う「台湾光復記念日」に制定すると決定した。

「国家の主権と統一、領土の一体性を守る確たる意志を示すため」としており、台湾の頼清徳（ライチンドォー）政権への圧力をさらに強めていく構えだ。

台湾は１９４５年、日本の敗戦に伴い、当時中国大陸を統治していた国民党政権に接収された。その後、内戦に勝利した共産党が大陸を統治するが、台湾は国民党の一党支配が続いた。習近平（シージンピン）政権は２０１４年にも、９月３日を「抗日戦争勝利記念日」に制定し、愛国主義の宣伝に活用してきた。

２５日は北京で台湾の関係者らを招いた記念大会が開かれ、共産党序列４位の王滬寧（ワンフーニン）（おう・こねい）人民政治協商会議主席が演説した。中国国営新華社通信によると、王氏は記念日制定を「祖国の完全統一実現への強い意志だ」と主張した。その上で、頼政権を念頭に「いかなる形式の『台湾独立』にも活動の余地を残してはならない」と述べた。

台湾で対中政策を担当する大陸委員会は２５日、「中華人民共和国が台湾を統治したことはない」として反発する声明を出した。頼政権として公式記念行事は開催せず、中国側の主張と一線を画した。一方で、台湾でも１０月２５日は今年から「光復節」の休日となった。過去に一度廃止されていたが、立法院（国会）で多数を占める野党の動議で復活した。現最大野党の国民党などは２５日、台北で祝賀大会を開催した。