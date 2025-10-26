700円ってお得すぎ！ネットで似た商品が倍以上で売られてる！大容量で丈夫な100均傘立て

ダイソーの傘立てといえば、マグネットで取り付けるタイプのコンパクトなものが人気ですが、ついに大容量サイズの傘立てが登場しました！スチール素材で丈夫な上、高さがあるから傘を入れても安定感をキープ。メッシュ構造で通気性が良く傘も乾かしやすいです！折りたたみ傘の便利な保管方法も併せて、詳しくご紹介します。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：スチールメッシュ傘立て

価格：￥770（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480858937

大きめサイズで傘をたくさん入れられる！ダイソーの『スチールメッシュ傘立て』

ダイソーの傘立てといえば、マグネットで取り付けるタイプのコンパクトなものが人気ですよね。そんな中、珍しい大きめサイズの傘立てを発見しました。

今回ご紹介するのは、こちらの『スチールメッシュ傘立て』です。たくさんの傘を立てられるのがいいなと思い購入してみました！

価格は770円（税込）です。フローリングワイパーの柄や、T字のホウキなども入るかも？と試してみたら、すっぽり入れることができました！

しっかりとしたスチールが使用されています。

メッシュ状になっているので通気性が良く、傘を乾かしやすい印象です。

指で押すとへこみますが、スチール製というだけあって丈夫ですよ。

S字フックを組み合わせることで折りたたみ傘も置ける！

傘を入れても、傾いたり倒れたりする気配はありません。

高さがあるので、長傘を入れても安定します。

底の部分には水抜き穴などがないので、湿気がこもりやすい季節は特に気になるかもしれません。

穴が開いていない分傘を入れやすいですが、水が溜まるのが気になる方は、吸水スポンジやクロスで水分を吸い取るなどの対策をする必要がありそうです。

折りたたみ傘だと傘立てに入れたら埋もれてしまいそう…と思われるかもしれませんが、ご安心ください！

S字フックを組み合わせれば、その不安を一発で解決！

どんなにコンパクトな折りたたみ傘でも問題なく保管できます。

今回はダイソーの『スチールメッシュ傘立て』をご紹介しました。

ちなみに、似た傘立てをネットで発見したのですが、倍くらいの価格で販売されていました。身近なダイソーで、お手頃価格で購入できるのは嬉しいかぎりです！

大きめサイズの傘立てをお探しの方におすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。