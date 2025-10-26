ある日、幼稚園のトレーナーさんから「お腹を壊していて元気もない」と言われたロアちゃん。帰ってきてからも元気がなく心配していた飼い主さんご夫妻が、ようやく見られたロアちゃんの笑顔に大喜びする様子は、大きな感動と共感を呼びました。

「人間がアホになる瞬間。良い意味で！」「可愛すぎて全てが癒し」と評判で、24万回以上再生されています。

【動画：お腹をこわして元気がない犬→心配していたら…『笑顔を取り戻す瞬間』が可愛すぎる】

元気がないロアちゃん

今回ご紹介するのは、Instagramアカウント『cogicogi_loa』へ投稿された、コーギーの「ロアちゃん」と飼い主さんご夫婦の様子です。この日幼稚園から「ロアちゃんのお腹の調子が悪く、元気がなかった」と報告を受けた飼い主さんご夫婦。

家に着いても明らかにテンションが低く、いつもの元気がありませんでした。飼い主さんご夫婦はロアちゃんを撫でながら声をかけますが、黙って撫でられるばかりで心配は募るばかりだったといいます。

ロアちゃんが笑った！

しばらく様子を見ることにした飼い主さんご夫婦へ、とうとう待ちに待った瞬間が。少し笑ったかと思うと、座ってばかりだったロアちゃんが立ち上がり、飼い主さんの上へ乗って笑顔を見せてくれたのでした。

その瞬間、飼い主さんご夫婦のテンションは最高潮になり、ロアちゃんが笑顔を見せる度に「ちょっと笑ってない？」「アリャリャリャ」「あー！」と大喜び。いかに心配していたかが伝わってくるようです。

上がり続けるテンション

その後もロアちゃんがニコッと笑う度、歓声を上げて大騒ぎの飼い主さんご夫婦。それに応えるように何度も可愛い笑顔を見せてくれるロアちゃんに、飼い主さんご夫婦の「可愛い」の声が止まりません。

こうして一時は心配したものの、いつもの笑顔を見せてくれたロアちゃん。そんなロアちゃんに一喜一憂する様子から、飼い主さんご夫婦のロアちゃんへの愛情の深さが伝わってきて、とても幸せな気持ちになりました。

この投稿へは「うちの子も同じような日があるのでなんだか泣けました」「家族を幸せにしてくれる世界一の笑顔」「このご家族すごい愛に溢れてて涙出てきた」「私も飼い主だったら同じこと言ってそう笑」「一緒にアリャリャアリャリャ言ってました」「いい意味で、バカw」「幸せな子ですね」「親バカ可愛い」「うちは猫ですがわかります」など、飼い主さんご夫妻のロアちゃんへの愛情に感動した視聴者からコメントと9000件以上のいいねが寄せられています。

Instagramアカウント『cogicogi_loa』では、コーギーの「ロアちゃん」が見せてくれるたくさんの可愛い表情や、そんなロアちゃんを愛してやまない飼い主さんご夫妻との日々の様子が公開されています。

