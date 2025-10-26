1¶è¤Ï6¿Í¤¬¶è´ÖµÏ¿Ä¶¤¨¡¡¥È¥Ã¥×¤Ï¾ëÀ¾Âç1Ç¯À¸¤ÎËÜ´Ö¹á¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëÁö¤ê¤ò¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡ÒÁ´ÆüËÜÂç³Ø½÷»Ò±ØÅÁ¡Ó
¡þÂè43²óÁ´ÆüËÜÂç³Ø½÷»Ò±ØÅÁ(10·î26Æü¡¢¹°¿Ê¥´¥à¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯ÀçÂæÈ¯Ãå:Á´6¶è´Ö38¥¥í)
1¶è(6.6¥¥í)¤Ï6¿Í¤¬¶è´Ö¿·µÏ¿¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤²¹15.5ÅÙ¤Î±«¤ÎÃæ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¡£¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿Ê¤àÃæ¡¢»Ä¤ê1¥¥íÉÕ¶á¤òÀÚ¤Ã¤ÆÀèÆ¬½¸ÃÄ¤Ï»Ä¤ê5¿Í¡£ºÇ¸å¤Ï¾ëÀ¾Âç¤ÎËÜ´Ö¹áÁª¼ê(1Ç¯)¤¬Î©Ì¿´ÛÂç¤ÎÂÀÅÄºéÀãÁª¼ê(3Ç¯)¤È¤Î·ã¤·¤¤¥¹¥Ñ¡¼¥È¾¡Éé¤òÀ©¤·¤Æ¡¢ËÜ´ÖÁª¼ê¤¬20Ê¬53ÉÃ¤Î¥¿¥¤¥à¤Ç¶è´ÖµÏ¿¤ò18ÉÃ¤ò¹¹¿·¤·¡¢1Ç¯À¸¤Ê¤¬¤é¸«»ö¤Ê¶è´Ö¾Þ³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë2°Ì¤ÎÂÀÅÄÁª¼ê¤â2ÉÃº¹¤Ç¥¿¥¹¥¥ê¥ì¡¼¡£ÅìËÌÊ¡»ãÂç¤ÎÃæÌî²ê°áÁª¼ê(2Ç¯)¡¢ Äëµþ²Ê³ØÂç¤Îº£À¾¼ÓÀ¤Áª¼ê(1Ç¯)¡¢ÂçÅìÊ¸²½Âç¤Î½©ÃÝÑÛ²»Áª¼ê(1Ç¯)¡¢Ê¡²¬Âç¤ÎÊ¡»³¸÷Áª¼ê(2Ç¯)¤È¾å°Ì6¿Í¤¬¶è´ÖµÏ¿¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤¹¡£²¦ºÂÃ¥´Ô¤òÌÜ»Ø¤¹Ì¾¾ëÂç¤Ï¡¢ºÙ¸«²êÀ¸Áª¼ê(1Ç¯)¤¬¥È¥Ã¥×¤È36ÉÃº¹¤Î8°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¤Ä¤Ê¤®¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ´ÖÁª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤¤¤¤Î®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢¶è´Ö¾Þ¤È¶è´Ö¿·¤ò½Ð¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëÁö¤ê¤ò¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¶ÛÄ¥¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£