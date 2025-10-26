◆米大リーグ ワールドシリーズ第２戦 ブルージェイズ１―５ドジャース（２５日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が２５日（日本時間２６日）、ワールドシリーズ（ＷＳ）第２戦の敵地・ブルージェイズ戦に先発し、２試合連続の完投勝利を挙げた。１０５球で４安打１失点、１死球８奪三振。ポストシーズン（ＰＳ）では３試合連続完投した０１年のＣ・シリング（ダイヤモンドバックス）以来メジャー２４年ぶりの快挙となり、ド軍の選手がＷＳで完投したのは１９８８年のＯ・ハーシュハイザー以来３７年ぶりだった。

初回に２３球を要しながらアジャストし、「基本僕のピッチングスタイルはストライクゾーンにどんどん投げていく、もちろん狙うコースとかはありますけど、基本はどのボールもストライクゾーンを狙って思い切り投げていくというスタイルなので。特に変えたことは全くないですけど、自分の投球に集中しました」。前半はスプリットを多投。「作戦面のことはまだ言えませんけど、試合前のブルペンからスプリットはすごくよく落ちていました。感覚はいつも通りだったんですけど、数値的にはすごく落ちてたので。試合入ってからもすごく調子良かったですし、初回からピンチだったんで、自然と増えたんじゃないかなとは思います」と話した。

１点の援護をもらった直後の初回。１番スプリンガーに左翼線二塁打、２番ルークスに左前打を許していきなり無死一、三塁のピンチを招いたが、３番ゲレロからカーブで空振り三振を奪うなど無失点で立ち上がった。２回は先頭のクレメントをマウンド付近への力ない飛球に打ち取ったかに見えたが、一塁フリーマンが落球（記録は内野安打）。まさかの形で走者を許したが、前日に代打満塁本塁打の７番バージャーを見逃し三振に斬るなど冷静だった。

１点リードの３回。先頭のスプリンガーへの死球で３イニング連続で先頭打者を塁に出すと、１死からゲレロに左翼フェンス直撃の単打を浴びて一、三塁とされ、４番カークに同点の中犠飛を打たれた。

５年連続２ケタ勝利の相手エース・ガウスマンとの投手戦が続く中、６回もゲレロを二ゴロに仕留めるなど３人で料理。スミス、マンシーの２発で勝ち越した直後の７回も２死から代打ビシェットを遊ゴロに打ち取って１４者連続アウトを奪った。４点リードに広がった８回は９番ヒメネス、スプリンガー、ルークスを圧巻の３者連続三振。前日１１得点の強力打線を寄せ付けなかった。９回も３者凡退で試合終了。３回途中から２０者連続アウトで締めた。

渡米２年目の今季は開幕投手を務め、３０試合で１２勝８敗、リーグ２位の防御率２・４９、被打率１割８分３厘はメジャートップとエースの働きを見せた。開幕からチームでは唯一ローテを守り切り、９月６日（同７日）の敵地・オリオールズ戦では９回２死まで無安打無得点の快投。レギュラーシーズン最終登板となった同２５日（同２６日）の敵地・Ｄバックス戦では日本人史上７人目のシーズン２００奪三振にも到達した。

ＰＳに入っても安定感は変わらず、リーグ優勝決定シリーズ第２戦の敵地・ブルワーズ戦では先頭打者弾を浴びながら９回３安打１失点でメジャー初の完投勝利。日本人選手ではＰＳ史上初の快挙を成し遂げた。前日２４日（同２５日）のＷＳ第１戦でスネルが６回途中５失点で黒星。逆転でのＷＳ制覇率が１９・３％と激減する連敗スタート阻止を託されたが、期待以上の投球で応えた。ＰＳでは通算５勝目となり、早くも田中将大、ダルビッシュ有と並んで日本人最多記録となった。