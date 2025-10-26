大地真央、朝採れ野菜の朝食サラダ公開「彩りが芸術」「高級レストランみたい」と反響
【モデルプレス＝2025/10/26】女優の大地真央が、10月25日に自身のInstagramを更新。友人が送ってくれた野菜を使ったという朝食のサラダを公開し、反響が寄せられている。
【写真】69歳女優「高級レストランみたい」と話題の朝食サラダ
大地は「お友達が軽井沢から新鮮野菜を送ってくれたので 今朝はケールのサラダを作ってみました」と「＃朝採れ野菜」のハッシュタグとともに、サラダの写真を投稿。ケールやトマト、オクラ、パクチー、柿、ぶどうが入ったサラダの上に、とろりとした目玉焼きが載っており、ハッシュタグには「Maoシェフの気まぐれサラダ」とも添えられている。大地は「ケールあまり見えないけど…とっても美味しく出来ました」と満足の行く出来栄えだったと締めくくっている。
この投稿に、ファンからは「彩りが芸術」「高級レストランみたい」「色彩感覚が天才的」「なんて美しいサラダ」「美味しそう」「フルーツが入ってるのがお洒落」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
◆大地真央、新鮮野菜の朝食サラダ公開
◆大地真央の投稿に反響
