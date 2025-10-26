内田理央、秋色レイヤーヘアにイメチェン「色っぽい」「全てがパーフェクト」と反響
【モデルプレス＝2025/10/26】女優の内田理央が10月25日、自身のInstagramを更新。ヘアサロンを訪れた後の姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】34歳女優「色っぽい」と話題の今旬ヘア
内田は「hair maintenance マロン？チョコレートブラウン？な感じ 引き続きレイヤーたくさんヘアーです」とつづり、ヘアサロン後の自身の姿を投稿。艶のある髪が際立つ、秋色のヘアカラーにレイヤーが入ったミディアムロングスタイルで、アンニュイな表情の内田が髪をアピールする動画も投稿している。
この投稿に、ファンからは「色っぽい」「綺麗なお姉様」「似合う」「美人すぎる」「全てがパーフェクト」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】34歳女優「色っぽい」と話題の今旬ヘア
◆内田理央、秋色レイヤーヘア公開
内田は「hair maintenance マロン？チョコレートブラウン？な感じ 引き続きレイヤーたくさんヘアーです」とつづり、ヘアサロン後の自身の姿を投稿。艶のある髪が際立つ、秋色のヘアカラーにレイヤーが入ったミディアムロングスタイルで、アンニュイな表情の内田が髪をアピールする動画も投稿している。
◆内田理央の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「色っぽい」「綺麗なお姉様」「似合う」「美人すぎる」「全てがパーフェクト」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】