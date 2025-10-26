せいせい、産後1ヶ月頃のビキニ姿に驚きの声「色っぽい」「美しすぎて目が離せない」
【モデルプレス＝2025/10/26】モデルの“せいせい”こと田向星華が10月24日、自身のInstagramを更新。ビキニ姿の動画を投稿し、反響を呼んでいる。
【写真】産後の24歳ギャルモデル、産後の水着姿が美しすぎる
2025年4月に結婚、7月に第1子女児の出産を発表していたせいせいは「産後1ヶ月の頃」とコメントし、バスルームで水色のビキニを身に着けた動画を投稿。豊かなバストや細く引き締まったウエスト、美しい脚といった抜群のスタイルを披露している。「妊娠線はできなかったけど正中線は2ヶ月目辺りまでは残ってて 仕事上見えるとレタッチで消す作業をしてもらわないといけなかったから申し訳ないな〜って思いつつ毎日生活してたけど今となればいい思い出」と今の心境を綴っている。
この投稿には「スタイル良すぎ」「色っぽい」「憧れる」「努力が伝わる」「なんなんだこの華やかさは」「美しすぎて目が離せない」「秘訣を教えて」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】産後の24歳ギャルモデル、産後の水着姿が美しすぎる
◆せいせい、ビキニ姿公開
2025年4月に結婚、7月に第1子女児の出産を発表していたせいせいは「産後1ヶ月の頃」とコメントし、バスルームで水色のビキニを身に着けた動画を投稿。豊かなバストや細く引き締まったウエスト、美しい脚といった抜群のスタイルを披露している。「妊娠線はできなかったけど正中線は2ヶ月目辺りまでは残ってて 仕事上見えるとレタッチで消す作業をしてもらわないといけなかったから申し訳ないな〜って思いつつ毎日生活してたけど今となればいい思い出」と今の心境を綴っている。
◆せいせいの投稿に反響
この投稿には「スタイル良すぎ」「色っぽい」「憧れる」「努力が伝わる」「なんなんだこの華やかさは」「美しすぎて目が離せない」「秘訣を教えて」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】