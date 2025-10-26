V6、デビュー記念日に全曲サブスク解禁 カミセン＆未発表楽曲も配信決定
【モデルプレス＝2025/10/26】2021年に解散したV6が、デビュー記念日となる2025年11月1日（土）にこれまでに発表してきた全楽曲を主要音楽ストリーミングサービスにて一斉配信することが決定した。
【写真】V6、誰も欠けず“胸を張って”迎えた最後の姿
1995年11月1日にシングル「MUSIC FOR THE PEOPLE」でデビューしたV6。「TAKE ME HIGHER」「愛なんだ」「WAになっておどろう」「Darling」など数々のヒット曲で時代を彩り、世代を超えて愛されてきた。今回のサブスク全曲解禁により、デビューシングルからラストアルバムまでの歩みを網羅的に楽しむことができる。
また、今回の配信には未発表楽曲であり、小山田圭吾氏が作曲を手がけた「笑顔が好き」もサブスク解禁。ファンにとって貴重な楽曲が初めて届けられる。 さらに、Coming Century、通称カミセン（森田剛、三宅健、岡田准一）の楽曲も同日より配信スタート。20th Centuryの楽曲は一足早くサブスク解禁しており、これでV6としての活動と並行して展開されたユニットの音楽世界もあわせて振り返ることが可能になった。
さらに同日、20th Centuryがオーナーを務める喫茶店「喫茶二十世紀」が自由が丘でリニューアルオープンすることも発表された。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆V6、デビュー記念日にサブスク解禁
