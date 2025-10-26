頭の中の残像が次々と現実に。それは予知夢か正夢か――。寺島可奈子さん（仮名・長野県・パート・47歳）は、可愛がっていた猫を亡くして悲しみの中で過ごしていたある夜、不思議な夢を見たそうで――。

寝ている私のお腹で足踏みしていたのは

あれは10年くらい前の出来事でした。私は、可愛がっていた飼い猫を亡くして、極度のペットロスに陥っていました。

17年ほどともに暮らし、ずっと私を癒やしてくれる存在だったミースケは、立派な老猫になっていました。ある日、具合が悪そうだったので動物病院に連れていくと、腎臓病にかかっていて、治療が難しい状態と診断されたのです。

突然のことにショックを受けつつ、自宅に連れ帰り、とにかくミースケの調子がよくなるように薬をのませたり、ブラッシングしたりして過ごしていました。ところが、看病の甲斐なく、告げられていた余命よりもだいぶ早く旅立ってしまって……。

こんな別れになるとは想像もしていなかった私は、もっと早く気づいてあげるべきだった、と後悔の念に駆られました。毎日、悲しみの感情しか湧いてこず、視界に入るものすべてにミースケとの思い出が浮かんできて、涙があふれるばかり。その頃は、日常生活を送りながら、まるで別の世界にいるような感覚で過ごしていました。

もう一度会えたら、ごめんねと謝りたい。願わくば夢の中でもいいから現れてほしい、と何度思ったことか。けれども願いは届かず、悶々とした日々を送っていたのです。

そんなある夜のこと。いつものように床についた私は、不思議な情景を見たのです。寝ている私の目の前に、猫が一匹、ひょっこり現れました。そして、布団で寝ている私の下腹あたりを前脚でふみふみと足踏みし始めるではありませんか。私をジーッと見つめるその瞳は、元気だった頃のミースケとまったく同じ、美しいブルーをしていました。

その次の瞬間、どこかの病院の診察室らしき場所で医師と対話しているシーンが現れました。さらに、私が手術台の上に横たわっているシーン。続いて、病院の建物の外観が出てきて、その看板には見知らぬ病院名が……。そこで目が覚めたのです。

びっくりして飛び起きたときには、猫の姿は消えていました。そして、夢に出てきた病院の残像があり、気になったのですぐに調べると、実在する県外の病院で、私の家から車で片道4時間ほどの距離にあると判明。そこが産科婦人科専門と知ったとき、私はなんとなく胸騒ぎを覚えました。というのも、婦人科検診をもう何年も受けていなかったからです。

じつは以前、婦人科検診を受けたときに男性医師から、子どもを持たない、持てない理由をしつこく聞かれ、頭ごなしに説教されたという、いやな思い出がありました。いまはそのような医師はいなくなったことを願いますが、以来、婦人科検診は、妊娠を希望する人が受けるものだから自分は関係ない、と思い込んで避けてしまっていたのです。

そんなときに見た、不思議な夢。これは何かのお告げかもしれないと感じました。年齢も年齢だし、これを機に受けてみようか……。まだ迷っていたところ、なんともタイミングよく、市から「婦人科検診の受診クーポン」が郵送されてきました。これだけ条件が整えば、もう受診するしかない！ という気持ちになり、地元の病院に予約を入れたのです。

まさかの診断に驚いて、夢に出てきた病院へ

婦人科検診を受けたあと、1ヵ月ほどして届いた結果通知書には「要再検査」の文字が……。はじめてのことに、不安を覚えつつ、再検査へ行きました。そして、子宮内膜ポリープと子宮筋腫の診断が下りたのです。医師からは開腹手術を勧められ、特にポリープのほうは、術後の病理検査をしてみないと良性か悪性か判断できないと告げられました。

突然のことに不安が押し寄せてきて、その手術方針にどうしても納得がいかなかった私は、その日は返事を保留。悩みながら病院を出て家路についたとき、ふと、夢の中に出てきた病院名を思い出したのです。もしかしたら、何かの解決策になるかも、と思いながら調べてみると、その病院のホームページには、未経産婦でも開腹手術をせず、体への負担が少ない手術法が紹介されていました。

そこで、地元で同じ手術を行っている病院があるか調べてみましたが、残念ながら県内では見つかりません。ここまできたら、あの夢に出てきた病院に行ってみようと決心。とは言え、不安も大きかったため、「片道4時間かけて通院できるのか」「入院となれば、唯一の家族である夫は多忙で頻繁に病院に来られないが大丈夫か」「付添人なしでも手術してもらえるか」――など、質問事項をあれこれまとめたメモを持参して、夫の運転で病院に向かいました。

その病院に近づくにつれて、私の驚きは増すばかり。夢で見た外観と一致していて、デジャブそのものです。診察室に入ると、ここでも驚きの出来事がありました。医師とは初めて顔を合わせたはずなのに、夢ですでに対面しているので知っている顔。こういう体験は、予知夢とか正夢とかに該当するのかなと、内心かなり動揺しながらも、気を取り直して、納得のいくまで医師を質問攻めにしました。

その間、何度も電話が入るたび、医師は「かけ直すよう伝えて」と受付スタッフに耳打ち。申し訳なく思いましたが、その時間を使って、治療方法について丁寧にわかりやすく説明してくれて、本当にありがたかったです。複数の筋腫が育ちすぎ、放置すると大腸を突き破って癒着する恐れがあると理解できたことで、手術に対する不安はなくなりました。

手術台にいる自分を上から眺めて

その後、予定通り入院し、翌日手術を受けました。じつは、そこでも不思議なことがあったのです。

当初は全身麻酔をする予定が、手術前に局部麻酔に変更。そのため手術中、医師に体調などを聞かれたりしたのですが、途中から体がフワフワしたような感覚になり、気づいたら宙に浮いていて、いままさに手術を受けようとしている自分の姿を眺めていました。

「えっ、なぜ私は浮いているんだろう？ この風景、どこかで見たな」。空中に浮かびながら、少し考えた末、「そうか、夢で見たシーンだ」と合点が行った次の瞬間、私は手術台の上に戻っていました。

いまのはいったい何だったのだろう、と不思議に思いながらも、気づけば手術は無事終了していたのです。

その晩のこと。麻酔が切れたようで、私は術後の痛みにウーンウーンと唸っていました。何かの気配を感じて、ふと目をやると、また布団の上に猫が！ 亡くなったはずのミースケが体を丸めて寝ているではありませんか。

予想外の出来事に、痛みすら忘れてじっと見つめてしまいました。ああ、そういえば私の体調が悪いときには、こうして寄り添ってくれていたな。心配して様子を見に来てくれたのかな。そんなことを考えているうちに、安心して眠りについていました。

翌朝、目を覚ましたとき、猫の姿はありませんでした。術後の影響による幻覚だったのでしょうか。もしそうだったとしても、亡き愛猫がそばにいてくれたおかげで、痛みが緩和されたことは事実。私にとっては最高のケアだったと思っています。

あらためて感じる深い絆

退院後、病理検査の結果も間題なしとのことだったので、心からほっと安堵しました。もしも発見が遅れていたら、周囲の臓器にダメージを与えていた可能性もあったそうです。結局のところ患部の臓器は摘出、その甲斐あって大事には至らなかったのが何よりでした。

私が見た夢や入院中の不思議な出来事について、包み隠さず夫に話したところ、どうにも半信半疑な様子。今回の不思議体験は、愛猫と私の深い絆以外に説明はつかないし、自分の心の中に留めておこうと思いました。

今にして思えば、あのとき夢の中で、猫が私の下腹あたりを前脚でふみふみしていたのは、病の箇所を教えてくれたのでしょう。そう考えると、感謝の気持ちでいっぱいです。そして、これからも私を見守ってね、と念じました。

しかし、手術からしばらくたった、ある夜のこと。久しぶりに夢の中に、猫が現れたのです。今回も間違いなくミースケでした。私がこれまでの気持ちと感謝を伝えようと近づこうとした瞬間、ミースケはクルッと背を向けて、遠くにある光の中にスッと走り去ってしまいました。そこで目が覚めたのですが、それ以降、亡き猫が夢の中に現れることはありません。

私の無事を見届けて虹の橋を渡って成仏してくれたのか。それとも、生まれ変わってどこかよその家族の一員として暮らしているのかは定かではありませんが、夢の中ででも再び出会えたことに、心が満たされました。

いつの日か、私が臨終を迎えた暁には、またミースケに会えたらいいな、と願っています。

