秋に行きたいと思う「福島県の絶景スポット」ランキング！ 2位「五色沼湖沼群」を抑えた1位は？【2025年調査】
秋の訪れとともに、自然は色づき始めて景色が鮮やかに変わります。澄んだ空気の中、静かな湖や色彩豊かな山々を眺める時間は、日常の忙しさを忘れさせてくれる特別なひとときです。今年の秋は、そんな絶景スポットで心も体も癒やしてみてはいかがでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年10月7〜8日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、絶景スポットに関するアンケートを実施しました。その中から、秋に行きたいと思う「福島県の絶景スポット」ランキングの結果をご紹介します。
【11位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「湖面に映る紅葉も美しく、散策路から手軽に楽しめるから」（40代男性／静岡県）、「エメラルドグリーンの湖面を眺め、水面に映る紅葉を楽しみたい」（60代女性／長野県）、「周囲の木々が赤や黄に染まり、湖面に映り込む様子はまるで絵画のよう。散策路を歩きながら、エメラルドグリーンやコバルトブルーの沼を巡る体験は格別です」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
回答者からは「紅葉を楽しみながらのドライブは気持ちよさそう」（40代女性／群馬県）、「火山性の荒涼とした景観と、鮮やかな紅葉（ナナカマド、カエデ、ダケカンバなど）のコントラストが圧倒的だから」（40代女性／福井県）、「磐梯吾妻スカイラインで広大な山々の紅葉と空気を感じてほしいです。そして五色沼に抜けて、紅葉で染まる沼をゆっくり散策してほしい」（50代女性／栃木県 ）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：五色沼湖沼群（耶麻郡北塩原村）／62票磐梯山の噴火によって形成された30ほどの湖沼群で、水質や深さ、見る角度などにより、エメラルドグリーン、コバルトブルーなど、さまざまな色に見えることから「五色沼」と呼ばれています。秋には、周囲の木々が色づき、紅葉と神秘的な湖水の色との美しいコントラストが楽しめます。
1位：磐梯吾妻スカイライン（福島市）／65票吾妻連峰を縫うように走る山岳観光道路で、「空を走る道」とも称される絶景ドライブコースです。特に秋は、標高に応じて色づく木々が、道沿いに燃えるような紅葉のトンネルを作り出します。眼下には雲海や市街地を望み、壮大なパノラマと紅葉を同時に楽しめるのが魅力です。
