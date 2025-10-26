日本テレビ系列で現在放送中の及川光博主演の日曜ドラマ『ぼくたちん家』（毎週日曜よる10：30〜）。第3話が10月26日に放送予定です。

及川光博演じる、心優しきゲイの動物飼育員・波多野玄一（50歳）が恋をしたのは、手越祐也演じるクールなゲイ・中学教師の作田索（38歳）。

「恋なんていらない」と言う索に、玄一は家を買うことを提案する。

そんな2人の前に現れたのは、白鳥玉季演じる15歳のトーヨコ少女・楠ほたる。

そんなほたるが大金を手に言い放つ。

「私、あなたを買います。3000万円で。中学卒業までの半年間、親のフリしてください」

社会のすみっこで繋がった、3人の奇妙な生活が始まる。

笑って、泣いて、笑っちゃう、奇妙なホーム＆ラブコメディ。

主題歌は甲本ヒロト作詞・作曲によるザ・ハイロウズの『バームクーヘン』。1999年発表のハイロウズの名曲を、今回のドラマに合わせて編曲。牧歌的でかわいらしくアレンジされた曲を、及川光博、手越祐也、白鳥玉季の3人が歌います。

＊以下10月26日放送回のネタバレを含みます。



日本テレビ系列・日曜ドラマ『ぼくたちん家』

＜前回のあらすじ＞

「家を買うってどうですか？」――。

心優しきゲイのおじさん波多野玄一は、ひょんなことから知り合った、人生も恋も冷めきったクールなゲイの中学教師・作田索に、家を買おうと提案。

「家を買って『かすがい』にして、俺たちの恋愛にだって意味があることを証明しましょう！」。索に幸せになってほしくて言ったものの、ドン引きされてしまって……。

落ち込む玄一に、アパートの隣人・楠ほたる（白鳥玉季さん）が、「家、欲しいんですよね？私、あなたを買います」と、いきなり3000万円が入ったスーツケースを持って来た！

索の生徒で中学3年生のほたるは、アパートに1人で住んでいて、まともに学校に行かずトーヨコ通い。

ロクデナシな父・仁（光石研さん）は離婚して新しい家族を持ち、母・ともえ（麻生久美子さん）も家を出て行ったまま戻ってこないようで……。

なぜか3000万円という大金を持っていたほたるは「このお金あげるんで。あなたはこれで家を買って、その代わりに私の親のフリしてください」。

学校との面倒くさいやりとりがある時だけ、親のフリをしてくれればいいと言うほたる。面食らう玄一が事情を聞いても、ほたるは何も答えてくれず……。

一方、恋人・吉田（井之脇海さん）との同棲を解消したばかりで家がない索。差し当たって、玄一が勤める動植物園の駐車場に勝手に車を止めて車中泊。

朝起きると腰が痛いし、着替えの靴下は片方だけ見つからないし、おまけに玄一がおせっかいを焼きに来て、もうウンザリ。早くちゃんとした部屋を探さなきゃ……と思っていた矢先、園の警備員に注意され、駐車場を追い出されてしまう。

玄一のスマホに、索から電話が来る。駐車場を追い出されたことを心配する玄一に、「それよりも、ほたるさんの件ですけど」。玄一とほたるを親子だと信じて疑わない索は、ほたるの進路も含め、警察を交えて面談がしたいと言う。

「事件のこと、今のお父様の状況など、お話しいただくことになると思います」

……事件？警察？何が何だかサッパリ分からない玄一。アパートの大家・井の頭（坂井真紀）も、ほたるの秘密を知っているようで……。

事件って何！？3000万円は一体何のお金！？進路に悩むほたるの秘密って…！？

戸惑うばかりの玄一に、思いも寄らない新生活が待ち受ける！！



＜第３話あらすじ＞

「親のフリ、しようと思います」――。心優しきゲイのおじさん波多野玄一は、同じアパートで１人で暮らしている中学３年生の楠ほたるに頼まれて、秘密の親子契約を締結。

もともとほたると一緒に暮らしていた母・ともえ（麻生久美子さん）は、会社のお金3000万円を横領した疑いで警察に追われ、現在も逃亡中。母が横領なんてするはずない、何か訳があるに決まってる、だから施設に行かずにここで母の帰りを待ちたい…そんなほたるの気持ちを大事にしてあげたくて、卒業までの半年間だけ父親のフリをすることに決めた玄一。

契約金として、ともえが残していった3000万円を渡してくるほたるに、玄一は「お金はいらないよ」と拒否するものの、「持っとくだけでいいんで」とお願いされて、ひとまず預かっておくことに。

そうとは知らず、2人を本当の親子だと思い込んでいるほたるの担任・作田索は、玄一に誘われ、2人が暮らすアパートの隅で車中泊を始める。

恋人・吉田との同棲を解消したばかりで家がない索。ちゃんとした部屋がほしいけれど、さすがに自分の生徒と同じ屋根の下で暮らすわけにはいかないと、新しい部屋が見つかるまで車の中で寝泊まりすることに。

アパートの大家・井の頭（坂井真紀さん）も交え、奇妙な形でスタートした玄一、索、ほたるの共同生活。久々に心が弾む玄一は、朝、おにぎりを作ってみんなにお裾分け。でも索は「いつも食べないんで、大丈夫です」。ほたるも「親のフリするのは、頼んだ時だけでいいです」……玄一の気持ちは空回り。

そろそろ卒業後の進路を決めなきゃいけないほたる。とりあえず、行ってみたい学校を探すことから始めてみようと、高校のパンフレットとにらめっこ。でも、何をどう選べばいいのやら……。気が付けば、またいつものようにトーヨコに足を運んでしまう。

一方、玄一は、部屋探しをする索に、仲良しの不動産屋・岡部（田中直樹さん）を紹介。頼まれてもいないのに、索におせっかいばかり焼いてしまう玄一。始まってしまった玄一の気持ちは、もう抑えられないところまできてしまっていて……。

そんな中、玄一たちのアパートに、ほたるのロクデナシな父・仁が現れ……！

自分で選ぶのって難しい、でも自分で選んだから大事にできる。親子のフリをする玄一とほたる、それを信じ込んでいる索……。

そんな中、玄一たちのアパートに、ほたるのロクデナシな父・仁が現れ大騒動に！彼にはある目的があった！