日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の第3話が10月26日に放送予定です。

【写真】沢村一樹と吉沢悠 「株式会社ソリュー」CEO・椎名善弘の次の動きは…

本作は、山本周五郎賞やＪＲＡ賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の小説『ザ・ロイヤルファミリー』（新潮文庫刊）が原作。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーが日曜劇場で描かれます。



大手税理士法人に勤める税理士の主人公・栗須栄治を妻夫木聡が演じるほか、佐藤浩市、目黒蓮、松本若菜、沢村一樹、黒木瞳、小泉孝太郎、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠といった、豪華キャストが出演。



第3話あらすじ

加奈子（松本若菜）は先が見えない牧場の経営に頭を抱えていた。

それは、父・剛史（木場勝己）がセリ市を介さず馬主と直接取引する「庭先取引」にこだわるも、ある理由から、毎回馬主を怒らせ決裂してしまうからだった。

一方、栗須（妻夫木聡）は耕造（佐藤浩市）の娘・百合子（関水渚）のバースデーパーティーに参加していた。

そこで京子（黒木瞳）から山王家と馬との関わりを聞かされる。

ロイヤルヒューマン社の競馬事業部は、未勝利戦を制したイザーニャに救われたが、その後イザーニャとファイトが揃ってケガに見舞われてしまった。

有馬記念勝利という夢を勝ち取るため耕造と栗須は新たな競争馬探しを始めることに。

そして、優れた競走馬を数多く生産している北陵ファームのセリに賭けるが、ライバルの椎名（沢村一樹）もまた同じ馬を狙っていて…。