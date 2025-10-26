¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤Î»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¡×¾è¤ê±Û¤¨¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ2ÅÙ¼ç±é¤ÎÂçÊª½÷Í¥¤¬É×¤È¸ª´ó¤»à¸å10Ç¯¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥Èá¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¼ã¡¹¤·¤¤¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¸µµ¤¤Ç¡Ä¡×
¡Ö¸·¤·¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¿ÃÂÀ¸Æü¡×¤Ë¥Ë¥Ã¥³¥ê
¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç2ÅÙ¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿½÷Í¥¤¬àÉ×¤È¤ÎÃÂÀ¸Æü¼Ì¿¿á¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¸·¤·¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¿»ä¤Î84ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ï¡¢Âô»³¤ÎÍ§¿Í¡¢ÃÎ¿Í¤ä¤ªÃç´Ö¤Ë½Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢·ò¹¯¤Ç¸µµ¤¤Ë±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤Î»°ÅÄ²Â»Ò(84)¡£
¡¡¡Ö¸å10Ç¯·ò¹¯¤ËÀ¸¤È´¤¤¿¤¤¡ª¡ª¡×¤ÈÍßÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¿´¤ËÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤â¤Ä¤Å¤ê¡¢ÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤ò¼ê¤Ë¤Û¤Û¾Ð¤àÍÍ»Ò¤äÉ×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËç¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¡¡»°ÅÄ¤Ï54ºÐ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤Î»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¡¢76ºÐ¤ÇðôÄÇ¹ÅËì³°Ç¿áç¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¸å¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¸µµ¤¤Ç³èÌö¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¤Þ¤»¡×¡Ö84ºÐ¤Ç¸µµ¤¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤¡¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¼ã¡¹¤·¤¤»°ÅÄ¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ²¿»þËø¤âÈþ¤·¤¤¡ª¡ª¡×¤Ê¤É²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»°ÅÄ¤Ï¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ê¤É¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤¤¤Î¤Á¡×(1986Ç¯)¡¢¡Ö²Ö¤ÎÍð¡×(94Ç¯)¤Ç¼ç±é¤ò2ÅÙÌ³¤á¡¢ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ¡¢¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¾ÞÎò¤¬¤¢¤ë¡£