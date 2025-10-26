◆米大リーグ ワールドシリーズ第２戦 ブルージェイズ１―５ドジャース（２５日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が２５日（日本時間２６日）、ワールドシリーズ（ＷＳ）第２戦の敵地・ブルージェイズ戦に先発し、２試合連続の完投勝利を挙げた。１０５球で４安打１失点、１死球８奪三振。ポストシーズン（ＰＳ）では３試合連続完投した０１年のＣ・シリング（ダイヤモンドバックス）以来２４年ぶりの快挙となり、ドジャースは１勝１敗のタイに戻して本拠地に戻ることになった。

同一シーズン複数完投は２０１４年のＭ・バムガーナー以来。ワールドシリーズでの完投勝利は２０１５年Ｊ・クエト（ロイヤルズ）以来という歴史的な快挙だった。

米情報サイト「ドジャースネーション」のＮ・カムラス記者はＸで「彼の３億２５００万ドルの契約は、実は安すぎたかもしれない」とポスト。２３年オフに１２年総額３億２５００万ドル（約４６１億円＝当時のレート）でドジャースに入団した山本。メジャーでの実績ゼロ右腕に超大型契約をもちかけたド軍に一部では疑問の声もあったが、昨季以上のポストシーズンでの無双ぶりで、自身の価値を証明して見せた。