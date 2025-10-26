【趣味がない人へお薦め本6選】定年後の生き方・時間の使い方が見つかる読書ガイド

路上のセンス・オブ・ワンダーと遥かなるそこらへんの旅／

著：宮田珠己 亜紀書房 2200円

むずかしいことやまったくやってこなかったことに取り組むのはハードルが高く、大変です。しかも先行投資も必要になるかもしれません。その点、おすすめなのが散歩です。本書は、自然への感性を意味する「センス・オブ・ワンダー（wonder）」にひっかけ、「センス・オブ・ワンダー（wander＝散歩、徘徊）」と銘打って、鉄塔、ガスタンク、暗あん渠きよ、配管、看板など、街にずっと存在しながらも気づいていなかった〈不思議〉を、散歩しながら見つけていきます。旅をせずとも、遠出をせずとも、どこかの駅から次の駅くらいまでのちょっとした散歩の繰り返しで、毎回新しい何かと出会うことができる。お金や技術がなくても始められる。必要なのは、視点と好奇心と脚力です。

鉄塔や階段など、〈散歩マニア〉が注目するテーマに興味を抱いた著者が、平凡な街の中に輝きを見つけていくエッセイ。巻末に「散歩ブックガイド」つき。

日記を書くことで見えてくるものがある

日記の練習／

著：くどう れいん NHK出版 1870円

作家のくどうれいんさんは、10 代のころから10 年以上日記を続けてきました。でもくどうさんにとって、日記は「『日々の記録』ではない。『日々を記録しようと思った自分の記録』だ。できる日とできない日があり、その緩急がわたしらしい」と言います。本書は「日記の練習」と、それをもとに書かれ

る各月のエッセイ「日記の本番」から成ります。書かなければいけないことを書くのではなく、書かなければ忘れてしまいそうなちょっとした喜び、悲しみ、不安、気づきを練習するように書く。案外そうした小さなことの積み重ねこそが、自分という人間の基礎をつくっているんだと、日記の練習を通して知ることができる気がします。自分を見つめ直す練習、いかがですか？

幅広い作品を生み出す作家・くどうれいんの、創作の原点となる「日記」を書籍化。日々の短文「日記の練習」、それをもとにした「日記の本番」を収録。