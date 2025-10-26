ドジャースの山本由伸投手（27）が25日（日本時間26日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第2戦に先発し、9回、105球を投げ4安打1失点、8奪三振で完投勝利した。快挙に現地メディアからは驚きの声が上がった。

日本投手のWS複数勝利は初。同一年のポストシーズンで2試合連続完投は01年のカート・シリング（Dバックス）以来、24年ぶりの快挙となった。

スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」ではアンディ・マッカロー記者が「山本が圧巻の投球でワールドシリーズを1勝1敗のタイにした」との見出しで報道。「ブルージェイズを手玉に取り、ワールドシリーズを1勝1敗のタイに持ち込んだことで、彼がチームの中でも最高の投手である可能性を示した」と絶賛した。

MLB公式Xでは「山本由伸が、ワールドシリーズでの驚異的な活躍、試合を締めくくった」と投稿。

MLBアナリストのベン・バーランダー氏は自身のXで「山本由伸がポストシーズンで2試合連続完投を達成し、その後クラブハウスに行く前にダグアウトのごみを全て片付けました」と人柄があふれるエピソードを披露。

この投稿に海外のフォロワーからは「とても日本的だね。日本の公共の場所ほどきれいな場所は本当に見たことない。アメリカ人の頭じゃ理解しにくいよ」「すばらしいパフォーマンス」「なんて誠実な青年なんでしょう…」「山本はマウンド上での野獣のような活躍だけでなく、本物のチームプレーヤー。完璧なパフォーマンスの後に片付けの仕事をするなんて、それこそが献身！」と、さまざまなコメントが寄せられた。