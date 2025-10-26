お笑いコンビ「かまいたち」などのマネジャーを務め、歌手やアイドル活動もしていた樺澤まどか(30)が26日、自身のインスタグラムを更新。髪をバッサリとカットしたショートボブのヘアスタイルを公開した。

「4年間伸ばし続けた髪をその日の気分でバッサリ行っちゃった」とつづり、それまでのロングヘアから一変、ショートボブ姿を披露した。

「結果めちゃ気に入った最高！！」と気に入った様子。「いつもありがとうございます！ @tochigi_sac lovely」と記した。

この投稿に、フォロワーからは「めっちゃ可愛い」「ほんとボブがお似合い、可愛いです」「激きゃわ過ぎる」「めちゃ似合ってる！」「素敵なカラー」「ショートも似合ってる 素敵」などのコメントが寄せられている。

樺澤は吉本興業の社員として「かまいたち」「とろサーモン」のマネジャーとして働く一方で、男女混成アイドルグループ「吉本坂46」の2期生としても活動。22年6月に単独ライブを初開催しシンガーソングライターとしてアーティストデビューも果たしたが、同年12月にアイドル活動の引退を発表。23年8月に吉本興業を退社した。

退社後はオーストラリアへ渡り、現地での生活をYouTubeなどで発信。現地で日本人向け雑誌で表紙モデルに起用されたことも。今年5月、オーストラリアでの生活を終え、一時帰国したことを明かしていた。