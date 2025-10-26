◇ワールドシリーズ第2戦 ドジャース5―1ブルージェイズ（2025年10月25日 トロント）

ドジャースの山本由伸投手（27）が25日（日本時間26日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第2戦に先発し、9回1失点完投勝利を収めた。日本投手初のWSでの複数勝利。同一年ポストシーズン（PS）での2試合連続完投は01年のカート・シリング（Dバックス）以来、24年ぶり。ドジャースの選手がWSで完投勝利を収めるのは1988年のハーシュハイザー以来、37年ぶりの快挙となった。

前日の大敗からの悪循環を断ち切り、チームに貴重な白星をもたらした山本にデーブ・ロバーツ監督（53）も賛辞を惜しまなかった。「素晴らしかった、非常に負けず嫌いで、特別だった。彼は今夜、完全に集中していました」と話した。

好投の要因を問われると、またも賛辞が止まらない。「彼は日本で非常に大きな試合で投げてきました。WBCでも投げています。国を背負う重圧を感じてきた選手だから、大きな舞台で高いレベルのパフォーマンスを発揮し、心拍数をコントロールし、ただひたすら投げ続けることが、彼のDNAの一部なのだと感じています。今夜はあと30球、40球は投げられたでしょう」と余力すらあったと表現。「初回が終わった時点では、6回までと考えていました。相手は積極的に振ってくるチームだが、彼の球は良いと思っていましたから、6回までは何とかできるだろうと。その後、私から見て、彼の投球フォームや実行力に全く衰えが見られなかった」と想像を上回る修正能力を発揮していった。

山本は初回無死一、三塁のピンチを招いたが、主砲ゲレロに対し、スプリットを連投して2ボール2ストライクとし、最後はカーブで空振り三振。第1戦で本塁打含む3打数3安打の4番・カークを一直に打ち取ると、バーショにはフルカウントからのカーブで見逃し三振に打ち取った。

1―0の3回に同点とされたが、それ以降は全く付けいる隙を与えなかった。4回以降はパーフェクト投球。強打のブルージェイズ打線を力でねじ伏せ、9回を105球で投げ切った。

14日（同15日）のブルワーズとのリーグ優勝決定戦第2戦では、9回3安打1失点でメジャー初完投勝利を飾り、スイープでのワールドシリーズ進出につなげた。それから中10日。最高峰の舞台で再び圧巻の投球を披露して最後までマウンドに立ち続けた。

昨年10月26日（日本時間27日）のワールドシリーズ第2戦で7回途中1失点で勝利投手となり、世界一に貢献した。今年も同じように第2戦でも流れを呼び込む熱投。日本投手でワールドシリーズで勝利したのは07年の松坂大輔（レッドソックス）と、山本由伸のみ。日本投手初のWSでの複数勝利となった。

対戦成績を1勝1敗のタイに戻し、第3戦はロサンゼルスに移動して27日（日本時間28日午前9時試合開始予定）に行われる。今世紀初のワールドシリーズ連覇へ、最高の形で弾みを付けた。