きょうは、北日本と東日本は太平洋側を中心に警報級の大雨となるおそれがあります。道路が冠水するような局地的な大雨に警戒が必要です。西日本は日本海側を中心に、雨の降る所がありそうです。北日本と東日本は念のため、落雷や突風にもご注意ください。

雨足が強い北日本と東日本の気温は平年並みかやや低く、昼間も上着が必須な肌寒さでしょう。西日本はこの時季としてはやや高く、夏日のところもありそうです。

＜きょう26日（日）の各地の予想最高気温＞

札幌：15℃ 釧路：12℃

青森：19℃ 盛岡：16℃

仙台：17℃ 新潟：18℃

長野：17℃ 金沢：19℃

名古屋：21℃ 東京：17℃

大阪：22℃ 岡山：22℃

広島：24℃ 松江：21℃

高知：27℃ 福岡：24℃

鹿児島：27℃ 那覇：29℃

きょうの雨の後は北日本には強い寒気が流れ込み、北海道は水曜日にかけて市街地でも雪の積もるところがありそうです。北よりの風が強く、吹雪くところもあるでしょう。東日本と西日本は、あすから水曜日にかけて気持ちの良い秋晴れが続く見込みです。この先の気温は日々の変化が大きいため、気温差で体調を崩さないようにご注意ください。