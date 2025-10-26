今回は、略奪癖のある幼馴染が、自分の彼氏を奪おうとしていた話を紹介します。

大嫌いな幼馴染に、彼氏との関係を気付かれ…

「社内恋愛中の私ですが、彼氏は勤務先の社長の息子です（今同僚として一緒に働いています）。ただそのことは社内の誰にも話していません。

そんなある日、幼馴染の女子が、なんと私の会社に入ったんです。昔からその幼馴染は私の彼氏をことごとく略奪されてきたので、顔を見たくないほど嫌いなんですが……。そしてありえないことに、その幼馴染は私の彼氏に急接近。

そこで幼馴染に『〇さん（彼氏の名前）にやたら近づいているけど、ちゃんと仕事しなよ』と言うと、幼馴染は『ただ友達になりたいだけだよ？（笑）』『それにあなたも、〇さんと仲がいいでしょ？ 私が〇さんと仲良くして何が悪いの？』とバカにした口調で言い返してきました。

どうやら幼馴染には私が彼氏と付き合っていることを見抜かれているみたいで、彼氏を奪おうとしているみたい。マジで最悪です」（体験者：20代・女性・会社員／回答時期：2024年7月）

▽ ちなみにこの幼馴染はかなりの美女で、モテる人とのこと。彼氏が見事に幼馴染の罠に引っかかる、なんてことがないといいのですがね……。

