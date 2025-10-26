徳島vsいわき スタメン発表
[10.26 J2第34節](鳴門大塚)
※13:05開始
主審:中井敏博
<出場メンバー>
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 田中颯
DF 3 山田奈央
DF 4 カイケ
DF 5 青木駿人
MF 7 児玉駿斗
MF 18 エウシーニョ
MF 28 鹿沼直生
MF 42 高木友也
MF 55 重廣卓也
MF 99 ルーカス・バルセロス
FW 9 トニー・アンデルソン
控え
GK 29 三井大輝
DF 22 柳澤亘
DF 97 モヨマルコム強志
MF 10 杉本太郎
MF 24 高田颯也
MF 25 山下雄大
FW 13 西野太陽
FW 16 渡大生
FW 19 宮崎純真
監督
増田功作
[いわきFC]
先発
GK 23 佐々木雅士
DF 2 石田侑資
DF 4 堂鼻起暉
DF 35 深港壮一郎
MF 7 石渡ネルソン
MF 15 加瀬直輝
MF 19 大西悠介
MF 24 山下優人
MF 32 五十嵐聖己
FW 14 山口大輝
FW 16 加藤大晟
控え
GK 39 ジュ・ヒョンジン
DF 17 山田裕翔
DF 22 生駒仁
MF 8 柴田壮介
MF 27 山中惇希
MF 30 木吹翔太
FW 26 坂元一渚璃
FW 28 キム・ヒョンウ
監督
田村雄三
