山形vs大宮 スタメン発表
[10.26 J2第34節](NDスタ)
※13:00開始
主審:吉田哲朗
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 45 渋谷飛翔
DF 3 熊本雄太
DF 13 野嶽寛也
DF 19 岡本一真
DF 22 城和隼颯
MF 17 寺山翼
MF 71 中村亮太朗
MF 88 土居聖真
FW 10 氣田亮真
FW 25 國分伸太郎
FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ
控え
GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル
DF 15 川井歩
DF 49 坂本稀吏也
MF 14 坂本亘基
MF 21 田中渉
MF 27 榎本啓吾
FW 23 大森真吾
FW 55 堀金峻明
FW 99 ベカ・ミケルタゼ
監督
横内昭展
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 21 加藤有輝
DF 4 市原吏音
DF 20 下口稚葉
DF 22 茂木力也
DF 34 村上陽介
MF 7 小島幹敏
MF 10 豊川雄太
MF 14 泉柊椰
MF 30 アルトゥール・シルバ
FW 29 カプリーニ
FW 90 オリオラ・サンデー
控え
GK 45 坪井湧也
DF 33 和田拓也
DF 44 福井啓太
DF 46 貫真郷
MF 15 中山昂大
MF 18 津久井匠海
MF 41 谷内田哲平
FW 23 杉本健勇
FW 42 藤井一志
監督
宮沢悠生
