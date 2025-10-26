札幌vs水戸 スタメン発表
[10.26 J2第34節](プレド)
※13:00開始
主審:今村義朗
<出場メンバー>
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 51 高木駿
DF 2 高尾瑠
DF 47 西野奨太
DF 55 宮大樹
MF 3 パク・ミンギュ
MF 6 高嶺朋樹
MF 7 スパチョーク
MF 10 宮澤裕樹
MF 16 長谷川竜也
MF 33 近藤友喜
FW 20 アマドゥ・バカヨコ
控え
GK 1 菅野孝憲
DF 4 中村桐耶
DF 25 大崎玲央
DF 50 浦上仁騎
MF 27 荒野拓馬
MF 30 田中宏武
MF 31 木戸柊摩
MF 35 原康介
FW 90 マリオ・セルジオ
監督
柴田慎吾
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 2 大森渚生
DF 6 飯田貴敬
DF 36 板倉健太
DF 97 鷹啄トラビス
MF 3 大崎航詩
MF 8 齋藤俊輔
MF 24 山崎希一
MF 99 加藤千尋
FW 25 多田圭佑
FW 44 奥田晃也
控え
GK 51 春名竜聖
DF 4 牛澤健
DF 71 フォファナ・マリック
MF 16 塚川孝輝
MF 39 山本隼大
MF 47 仙波大志
MF 70 新井瑞希
FW 13 粟飯原尚平
FW 22 久保征一郎
監督
森直樹
