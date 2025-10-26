[10.26 J2第34節](プレド)

※13:00開始

主審:今村義朗

<出場メンバー>

[北海道コンサドーレ札幌]

先発

GK 51 高木駿

DF 2 高尾瑠

DF 47 西野奨太

DF 55 宮大樹

MF 3 パク・ミンギュ

MF 6 高嶺朋樹

MF 7 スパチョーク

MF 10 宮澤裕樹

MF 16 長谷川竜也

MF 33 近藤友喜

FW 20 アマドゥ・バカヨコ

控え

GK 1 菅野孝憲

DF 4 中村桐耶

DF 25 大崎玲央

DF 50 浦上仁騎

MF 27 荒野拓馬

MF 30 田中宏武

MF 31 木戸柊摩

MF 35 原康介

FW 90 マリオ・セルジオ

監督

柴田慎吾

[水戸ホーリーホック]

先発

GK 34 西川幸之介

DF 2 大森渚生

DF 6 飯田貴敬

DF 36 板倉健太

DF 97 鷹啄トラビス

MF 3 大崎航詩

MF 8 齋藤俊輔

MF 24 山崎希一

MF 99 加藤千尋

FW 25 多田圭佑

FW 44 奥田晃也

控え

GK 51 春名竜聖

DF 4 牛澤健

DF 71 フォファナ・マリック

MF 16 塚川孝輝

MF 39 山本隼大

MF 47 仙波大志

MF 70 新井瑞希

FW 13 粟飯原尚平

FW 22 久保征一郎

監督

森直樹