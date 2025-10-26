卓球の「WTTスターコンテンダー・ロンドン」が開催されており、多くの有力選手が参戦する中、日本勢が奮闘を見せている。女子シングルスでは、世界ランキング11位の橋本帆乃香（デンソーポラリス）がベスト4に進出。日本人対決で披露したラリーに、大会公式も賛辞を寄せている。

■日本選手で繰り広げる優勝争い

橋本は今大会、張本美和（木下グループ）、伊藤美誠（スターツ）に続く第3シードとして出場。中国トップ勢が不在の中、好調を維持しており、上位進出が期待されていた。

その中で、カギとなったのは日本人選手との対戦。2回戦では17歳の小塩悠菜（JOCエリートアカデミー／星槎）、準々決勝では23歳の長粼美柚（木下アビエル神奈川）と対戦した。小塩とは昨年9月の「WTTフィーダー・パナギュリシテ」以来の顔合わせで、フルゲームの末に勝利。長粼とは約7年ぶりの再戦で、先に2ゲームを奪われるも、そこからの逆転勝ちでベスト4に駒を進めた。

橋本の見せた高度なカット技術には、WTT公式も注目。公式Xでは、小塩戦のプレーについて「ホノカ・ハシモトの台上での素晴らしいカット技術だ」と絶賛。さらに長粼戦には「マラソンのようなマッチポイント。ホノカ・ハシモトが0－2から驚異的な逆転劇を巻き起こした」と称賛の言葉を送った。

日本人選手との激戦を勝ち抜いた橋本は、準決勝で第1シードの張本美と対戦。今大会3度目の“同士討ち”となる中、世界ランキングで日本トップを誇る17歳に対し、どのような戦いを見せるか注目される。



