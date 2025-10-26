有村架純、ふんわりウェーブヘアのオフショット公開 「神ショット！」「ジト目の架純ちゃん」と反響
俳優の有村架純（32）のスタッフが運営する公式Xアカウントが25日に更新され、自然体な表情が収められたオフショットが公開された。
【写真】「ジト目の架純ちゃん」有村架純、ふんわりウェーブヘアのオフショット
投稿では「最近急激に寒くなってきましたね...暖かくしてお過ごしください」とコメントを添え、1枚の写真をアップ。「かわいいなーと思って撮ってたらこっち向いてくれました」と、ふんわりウェーブがかったヘアスタイルで、カメラに目線を向ける有村の姿を披露した。
自然体な表情を見せる有村のオフショットに、ファンからは「ウェーブ巻きもスタイリングもめちゃめちゃかわいいーーー！」「ジト目の架純ちゃん」「何撮ってるの？って顔してる笑」「好き過ぎて」「神ショット！」「マネさんカメラ需要ありあり」など、さまざまなコメントが寄せられている。
【写真】「ジト目の架純ちゃん」有村架純、ふんわりウェーブヘアのオフショット
投稿では「最近急激に寒くなってきましたね...暖かくしてお過ごしください」とコメントを添え、1枚の写真をアップ。「かわいいなーと思って撮ってたらこっち向いてくれました」と、ふんわりウェーブがかったヘアスタイルで、カメラに目線を向ける有村の姿を披露した。
自然体な表情を見せる有村のオフショットに、ファンからは「ウェーブ巻きもスタイリングもめちゃめちゃかわいいーーー！」「ジト目の架純ちゃん」「何撮ってるの？って顔してる笑」「好き過ぎて」「神ショット！」「マネさんカメラ需要ありあり」など、さまざまなコメントが寄せられている。