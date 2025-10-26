20th Century、V6のデビュー記念日に向け発表 「喫茶二十世紀」リニューアル＆全楽曲サブスク解禁
20th Century（坂本昌行、長野博、井ノ原快彦）がプロデュースする「喫茶二十世紀」が、東京・自由が丘に11月1日リニューアルオープンすることが決定した。
同店は2023年11月1日に渋谷・神宮前で誕生し、多くのファンや喫茶愛好家に親しまれてきたが、25年3月に「より皆様に寄り添う喫茶店を目指す」として一時休業。その後、約10ヶ月におよぶ準備期間を経て、新たな地で再始動を迎える。
新店舗では、店内での飲食に加え、一部ドリンクやソフトクリームのテイクアウト（予約不要）もスタート。より気軽に立ち寄れる“街の喫茶”として、日常に寄り添う存在を目指している。
内装には、惜しまれながら閉店した老舗喫茶店から譲り受けた家具を採用。かつての店の想いを受け継ぎながら、世代を超えてくつろげる空間に仕上げた。アーチ型のロゴマークには「これからも強い結束で喫茶文化をつないでいく」というトニセンの思いが込められている。
メニュー監修は前回に引き続き長野が担当。人気No.1の「ナポリタン」は変わらぬ味で提供されるほか、新メニューやリニューアルメニューも多数登場する。
中でも注目は、トニセンが北海道まで足を運び厳選した牛乳と、「喫茶二十世紀」オリジナルのコーヒーを合わせた特製ソフトクリームとなる。
入店予約は、きょう26日より受付を開始。トニセンは「少しずつ減っていく喫茶店という文化を、未来へとつなげたい。その思いを新しい場所でも大切にしたい」とコメントしている。
また、同日、V6のデビュー記念日に全楽曲サブスクが解禁されることも発表された。
■喫茶二十世紀（きっさにじゅっせいき）
オープン日：2025年11月1日（土）
住所：東京都目黒区自由が丘2-16-19
営業時間：11時00分〜20時00分（ラストオーダー19時30分）
※完全予約制（入店は当面の間、90分間の予約制とさせていただきます）
席数：カウンター：6席、テーブル席：16席、トニセン部屋（個室）：1室（4席）
※席数は変更の可能性あり
