◾️¡Ö1991¡×
¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¼çÂê²Î
ÇÛ¿®Ãæ¡§https://smej.lnk.to/1991
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://reissuerecord.net/1991
◾️±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù
¢¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
1991Ç¯¡¢½Õ¡£
Åìµþ¤Î¾®³Ø¹»¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿µ®¼ù¤ÈÌÀÎ¤¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Î¸ÉÆÈ¤Ë¤½¤Ã¤È¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Â´¶È¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÌÀÎ¤¤Ï°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Î¥¤ì¤Æ¤«¤é¤â¡¢Ê¸ÄÌ¤ò½Å¤Í¤ëÆó¿Í¡£
Áê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¿¤Ó¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
Ãæ³Ø°ìÇ¯¤ÎÅß¡£
¿áÀã¤ÎÌë¡¢ÆÊÌÚ¡¦´ä½®¤ÇºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Æó¿Í¤Ï¡¢Àã¤ÎÃæ¤ËÎ©¤Ä°ìËÜ¤Îºù¤ÎÌÚ¤Î²¼¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÎÌóÂ«¤ò¸ò¤ï¤¹¡£
¡Ö2009Ç¯3·î26Æü¡¢¤Þ¤¿¤³¤³¤Ç²ñ¤ª¤¦¡×
»þ¤ÏÎ®¤ì¡¢2008Ç¯¡£
Åìµþ¤ÇÆ¯¤¯µ®¼ù¤Ï¡¢¿Í¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤é¤º¡¢ÊÄ¤¸¤¿Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
30ºÐ¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î°ìÉô¤¬¡¢±ó¤¤»þ´Ö¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Èµ¤¤Å¤¤Ï¤¸¤á¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¤Õ¤È¶»¤ËÉâ¤«¤Ö¤Î¤Ï¡¢¿§êô¤»¤Ê¤¤É÷·Ê¤È¡¢ÌóÂ«¤ÎÆü¤ÎÍ½´¶¡£
ÌÀÎ¤¤â¤Þ¤¿¡¢¤¢¤Îº¢¤ÎÁÛ¤¤½Ð¤È¶¦¤Ë¡¢ÀÅ¤«¤ËÆü¾ï¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¡£
18Ç¯¤È¤¤¤¦»þ¤ò¡¢°Û¤Ê¤ëÂ®¤µ¤ÇÊâ¤ó¤ÀÆó¿Í¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Îµ²±¤Î¾ì½ê¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¸ò¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿±¿Ì¿¤ÎÀè¤Ë¡¢Æó¿Í¤ò³Ö¤Æ¤ëµ÷Î¥¤È»þ´Ö¤Ë¡¢º£¤âÀÅ¤«¤ËÉº¤¦¤¢¤Î»þ¤Î¸ÀÍÕ¡£
¡½¡½¤¤¤Ä¤«¡¢¤É¤³¤«¤Ç¡¢¤¢¤Î¿Í¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¤ò´ê¤¦¤è¤¦¤Ë¡£
ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢Ã¸¤¯¡¢ÀÅ¤«¤Ê¡¢ÌóÂ«¤ÎÊª¸ì¡£
¢¡ºîÉÊ³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë ¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù
¸¶ºî ¿·³¤À¿ ·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù
´ÆÆÄ ±ü»³Í³Ç·
µÓËÜ ÎëÌÚ»Ë»Ò
²»³Ú ¹¾粼Ê¸Éð
¼çÂê²Î ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡Ö1991¡×
·àÃæ²Î »³ºê¤Þ¤µ¤è¤·¡ÖOne more time, One more chance ¡Á·à¾ìÍÑ¼Â¼Ì±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡ÙRemaster¡Á¡×
½Ð±é ¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¡¹âÈª½¼´õ
¿¹¼·ºÚ ÀÄÌÚÍ® ÌÚÎµËãÀ¸ ¾åÅÄÍªÅÍ Çò»³Çµ°¦
²¬Éô¤¿¤«¤·¡¡ÃæÅÄÀÄ½í¡¡ÅÄÂ¼·òÂÀÏº¡¡¸ÍÄÍ½ãµ®¡¡Ï¡¸«æÆ
ËôµÈÄ¾¼ù¡¡ËÙÆâ·É»Ò¡¡º´Æ£ÈìÈþ¡¡ÇòËÜºÌÆà
µÜ粼¤¢¤ª¤¤ µÈ²¬½¨Î´
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó Spoon.
ÇÛµë ÅìÊõ
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥È ©2025¡ÖÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢¡Info
¸ø¼°¥µ¥¤¥È https://5cm-movie.jp
¸ø¼°X¡Ê@5cm_movie_2025¡Ë https://x.com/5cm_movie_2025
¸ø¼°Instagram¡Ê@5cm_movie_2025¡Ë https://www.instagram.com/5cm_movie_2025/
¸ø¼°TikTok¡Ê@5cm_movie_2025¡Ë https://www.tiktok.com/@5cm_movie_2025
◾️¡ÖIRIS OUT / JANE DOE¡×¥¢¥Ê¥í¥°È×
Í½Ìó³«»Ï ¡¡2025Ç¯10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë16:00¡Á
https://smej.lnk.to/IRISOUT_JANEDOE_Vinyl
¢¨³Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ï2025Ç¯10·î24Æü(¶â)16:00°Ê¹ß½ç¼¡¥ª¡¼¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë
¢¨Í¢ÆþÈ×¤ÎÆÃÀ¾å¡¢³¤³°¤Ç¤ÎÀ½Â¤¤äÍ¢Á÷¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢È¯ÇäÆü¤¬¿ô¤«·îÃÙ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¾åµ¤ÎÆâÍÆ¤ò¤´Íý²ò¤Î¤¦¤¨¡¢¤´ÃíÊ¸¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
È¯ÇäÆü¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¤ß¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸ÄÊÌ¤Î¤ªÌä¹ç¤»¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Á³Ê ¡ï4,700¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏÍ¢ÆþÈ×¤Î¤¿¤á³Æ¥·¥ç¥Ã¥×¤´¤È¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ë°ã¤¤¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¹ØÆþ¤µ¤ì¤ëºÝ¤ËÈÎÇä²Á³Ê¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¼ýÏ¿¶Ê
Side-A
01 IRIS OUT
02 JANE DOE
03 KICK BACK
Side-B
04 KICK BACK (Frost Children Remix)
05 KICK BACK (Hudson Mohawke Remix)
06 KICK BACK (Tomggg Remix)
◾️¡ÖKICK BACK¡×Remix
¡ÖKICK BACK (Hudson Mohawke Remix)¡×
https://smej.lnk.to/KICKBACK_Remix_HudsonMohawke
¡ÖKICK BACK (Tomggg Remix)¡×
https://smej.lnk.to/KICKBACK_Remix_Tomggg
