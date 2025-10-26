¿ä¤·¤ÎÀ¼¤ä²»¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó6Áª¡Ú¿ä¤·¤ò³Ú¤·¤à¡Ö¾Â¥®¥¢¡×ÁíÆÃ½¸¡Û
¥é¥¤¥Ö²»¸»¤äÇÛ¿®¡¢¥Ü¥¤¥¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Þ¤Ç¡¢º£¤ä¡¢¿ä¤·³è¤Ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÁêËÀ¡£²»¼Á¤äµ¡Ç½À¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢µ¤Ê¬¤ò¥¢¥²¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¡¢¿ä¤·¤È·Ò¤¬¤ë¿·¤·¤¤»Å³Ý¤±¤¬ËþºÜ¡£Áª¤Ö¤Ù¤¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª
¿ä¤¹ÂÐ¾Ý¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï²»³Ú¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¡¢ÇÐÍ¥¤ä¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É±ÇÁü¥â¥Î¤Ê¤é¥Í¥Ã¥ÈÆ°²è»ëÄ°¤È¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î½ÐÈÖ¤ÏÂ¿¤¤¡£¤½¤ì¤é¤ò³Ú¤·¤ß¿Ô¤¯¤¹¤¿¤á¤Î²»¼Á¤äµ»½Ñ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤È¸ì¤ë¤Î¤ÏAVÉ¾ÏÀ²È¤ÎÀÞ¸¶¤µ¤ó¡£
¡Ö¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤é¡¢Apple Music¤Î¶õ´Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤ÇÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢AirPods¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÂçËÜÌ¿¡£¤¢¤È¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ê¤É²»À¼¥á¥¤¥ó¤Ê¤éFinal ZE500 for ASMR¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ¼¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¤¥ä¥Û¥ó¤âÁª¤Ù¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¤Þ¤¿¡¢ÃÏÊý¤Ø¤Î¥é¥¤¥Ö±óÀ¬¤äÂÔ¤Á»þ´Ö¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¥·¡¼¥ó¤Þ¤Ç¡¢¿ä¤·¤È¶¦¤Ë²á¤´¤¹¤Î¤ËÊØÍø¤Ê¥¤¥ä¥Û¥ó¤â¡£
¡ÖÃÏÊý±óÀ¬¤¬Â¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢°ÜÆ°¤ò²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ë½Å»ë¤ÎBOSE¤ÏÅê»ñ¤¹¤ë²ÁÃÍ¥¢¥ê¡£¼«Âð¤Ç¤â¾ï¤Ë²»³Ú¤äÀ¼¤òÄ°¤¯ÌÜÅª¤Ê¤é¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ·¿¤ÎOpenDots¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡×
¸«¤¿ÌÜ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¿ä¤·¤Î¥«¥é¡¼¤ÈÂ·¤¨¤ëÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤À¡£
¡ÖJBL TOUR PRO3¤Ê¤é½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤Î±Õ¾½Éô¤Ë²èÁü¤òÉ½¼¨¤Ç¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¡£¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤Ç¤â¸«¤»¹ç¤¨¤ë¤·¡¢¿ä¤·³è¸þ¤±¤ÊºÇ¹â¤ÎÁªÂò»è¤Ç¤¹¡×
AVÉ¾ÏÀ²È
ÀÞ¸¶°ìÌé¤µ¤ó
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥ª¥ê¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¼çºÅ¤ÎAVÉ¾ÏÀ²È¡£¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ï¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤È²÷Å¬¤µ½Å»ë¤ÇÂ¿¿ô½êÍ¡£º£°ìÈÖ¤Î¿ä¤·¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë¸«»Ï¤á¤¿E¥Æ¥ì¤Î¶µ°éÈÖÁÈ¡ÖThe Wakey Show¡×¡£
¡ÚÄ°¤¯¡Û
1. ¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¿ä¤·¤¬É½¼¨¤Ç¤¤ë¡ª
JBL
¡ÖTOUR PRO 3¡×¡Ê3Ëü9600±ß¡Ë
¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¹â¤Î¡È¿ä¤·³è¥°¥Ã¥º¡É¡£¤³¤ì¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢¿ä¤·¤ÈËèÆü°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¡£µ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡ÊÀÞ¸¶¤µ¤ó¡Ë
¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¼þ°Ï¤Î¥Î¥¤¥º¤òÊäÀµ¤¹¤ë¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼°¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£¥Ï¥¤¥ì¥¾ÁêÅö¤ÎLDAC¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢ÀÅ¼ä¤ÎÃæ¤Ç¹âÀººÙ¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¢¥ºÇÂç¤Î¡ÈÈ¯ÌÀ¡É¤¬¡¢±Õ¾½ÉÕ¤¤Î½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¡£¡È¿ä¤·¤Î²èÁü¡É¤òÊÉ»æ¤Ë¤·¤Æ¿ä¤·ÀìÍÑ¥±¡¼¥¹¤Ë¤â
2. ¼Â¤Ï¿ä¤·³è¤Ë¤â¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¸õÊä
Apple
¡ÖAirPods 4 ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°ÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¡×¡Ê2Ëü9800±ß¡Ë
ÉáÃÊ»È¤¤¤Î²÷Å¬¤µ¤È¡¢¶õ´Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤ÈÆ°²èÇÛ¿®¤Î°µÅÝÅª¤ÊË×Æþ´¶¡£¤³¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤Ï¡¢Â¾¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤ÏÂå¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ÀäÂÐÅª¤ÊÁªÂò»è¤À¡ÊÀÞ¸¶¤µ¤ó¡Ë
¥¢¥Ã¥×¥ë½ãÀµ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î¿·ÄêÈÖ¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ÈÍ¥¤ì¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¡£Apple Music¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¶õ´Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤äÆ°²èÇÛ¿®¤ÎDolby Atmos¤Ë¤âÂÐ±þ¡£
¢¥¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤Ç¡¢¼þ¤ê¤Î¤¶¤ï¤á¤¤ò¾Ã¤·¤Æ¡¢¿ä¤·¤ÎÀ¼¤À¤±¤Ë¿»¤ì¤ë¶õ´Ö¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë
3. ±óÀ¬Â¿¤á¤Î¿ä¤·³è¤Ï¥³¥ì!!
BOSE
¡ÖQuietComfort Ultra Earbuds ¡ÊÂèÆóÀ¤Âå¡Ë¡×¡Ê3Ëü9600±ß¡Ë
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿ä¤·³è¥Õ¥¡¥ó¤¬µá¤á¤ë¡¢±óÀ¬¤ÎÆ»Ãæ¤â¡¢²»³Ú¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥é¥¤¥ÖËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æµ¤»ý¤Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¥¤¥ä¥Û¥ó¤È¤·¤Æ¤â¥¢¥ê¡ÊÀÞ¸¶¤µ¤ó¡Ë
ºÇ¶¯¤Î¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤È¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¤òÎ©ÂÎÅª¤ËºÆ¸½¤¹¤ëBose¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤òÎ¾Î©¡£CustomTune¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¼ª¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²»¼Á¤ò¼«Æ°¤ÇºÇÅ¬²½¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë²»³Ú¤ËË×Æþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ¡Ç½¤¬ÀªÂ·¤¤¡£
¢¥¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëBose¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥é¥¤¥Ö²»¸»¸þ¤¡£¶õ´Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤È¤âÁêÀÈ´·²¤À
4. ¿ä¤·¤òBGM¤Ë¡¢Æü¾ï¤ò²á¤´¤½¤¦
Shokz
¡ÖOpenDots ONE¡×¡Ê2Ëü7880±ß¡Ë
¿ä¤·¤òÆü¾ï¤ÎBGM¤Ë¤¹¤ë¡¢ìÔÂô¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¼«Âð¤äÆü¾ï¡¢¤½¤·¤ÆÌ©½¸¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¼þ¤ê¤Ê¤É¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó·¿¥¤¥ä¥Û¥ó¤¬³èÌö¤¹¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤À¡ÊÀÞ¸¶¤µ¤ó¡Ë
¹üÅÁÆ³µ»½Ñ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëShokz¤¬¼«¼Ò¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÍÑ¤¤¤Æ³«È¯¤·¤¿¡¢¶õµ¤ÅÁÆ³·¿¤Î¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ·¿¤Î´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¡£¿Í´Ö¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¯²÷Å¬¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¡£
¢¥¼ª¤òºÉ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¼þ¤ê¤Î²»¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤³¤¨¤ë¡£ÉáÃÊ¤«¤é¿ä¤·¤Î¶Ê¤òBGM¤Ë¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê
5. ¡È¿ä¤·¿§¡É¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó
Victor
¡ÖHA-A6T¡×¡Ê4950±ß¡Ë
¡È¿ä¤·¿§¡É¤Ç¥³¡¼¥Ç¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¥«¥é¥Ð¥ê¤âËÉÙ¤Ê¥³¥ì!! ²Á³Ê¤â¤ª¼êº¢¤Ê¤Î¤Ç¡¢À¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ë²»³Ú¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ëºÇ½é¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡ÊÀÞ¸¶¤µ¤ó¡Ë
ÊÒ¼ªÌó3.9g¤Î¾®·¿·ÚÎÌÀß·×¤Ç¡¢·Ú²÷¤ÊÁõÃå´¶¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¡£¾®·¿½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤Ê¤¬¤éºÇÂç¹ç·×23»þ´Ö¤ÈÉáÃÊ»È¤¤¤Ë¤â¼ÂÎÏ½½Ê¬¡£
¢¥¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤ÎÄêÈÖ¿§¤«¤é¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤ä¥Ñ¡¼¥×¥ë¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤ÈÁ´5¿§¤Î¥«¥é¥Ð¥ê¤¬Â·¤¦
6. ¿ä¤·¤ÎÀ¼¤¬¡¢¶á¤¯Ê¹¤³¤¨¤ë
Final
¡ÖZE500 for ASMR¡×¡Ê8980±ß¡Ë
¿ä¤·¤ÎÂ©¸¯¤¤¤ò¡ÈÍá¤Ó¤ë¡É¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤ÎÀ¸¡¹¤·¤¤ÂÎ¸³¤Ê¤é¥³¥ì¡£¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ê¤É¤ò±ÇÁü·Ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò½Å»ë¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹¡ÊÀÞ¸¶¤µ¤ó¡Ë
²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø¤Î¿¼¤¤Ë×Æþ´¶¤òÄÉµá¤·¡¢ASMRÀìÍÑ¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿ÆÈ¼«¤Î²»¼ÁÀß·×¤¬ÆÃÄ§¡£ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¡Öfinal CONNECT¡×¤ÇºÙ¤«¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤âÂÐ±þ¡£
¢¥Á¡ºÙ¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤Ï¡¢ASMR¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢PodCast¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤âºÇÅ¬¡£²»³Ú´Õ¾Þ¤Ç¤âÀ¼¤Ï¶á¤á¤À
¢¥ASMR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄ°¤¯¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢Ä¶¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê°ìÂæ¡£¿ä¤·¤Î¤µ¤µ¤ä¤À¼¤äÂ©¸¯¤¤¤òÆÏ¤±¤ë
>> ÆÃ½¸¡Ú¿ä¤·¤ò³Ú¤·¤à¡Ö¾Â¥®¥¢¡×ÁíÆÃ½¸¡Û¢¨2025Ç¯10·î6ÆüÈ¯Çä¡ÖGoodsPress¡×11·î¹æ24-25¥Ú¡¼¥¸¤Îµ»ö¤ò¤â¤È¤Ë¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿GoodsPressÊÔ½¸Éô¡ä
