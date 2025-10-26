実写映画『秒速5センチメートル』、初公開の本編カットも使用した米津玄師による主題歌「1991」SPムービー解禁
松村北斗が主演を務める実写映画『秒速5センチメートル』より、米津玄師による主題歌「1991」にのせて制作、初公開の本編カットも使用したスペシャルムービーが解禁された。
【動画】主題歌・米津玄師「1991」の歌詞と本編映像がリンク！ 実写『秒速5センチメートル』主題歌スペシャルムービー
本作は、日本を代表するアニメーション監督・新海誠が、主人公・遠野貴樹の18年間にわたる人生の旅を、幼少期、高校生、社会人の3つの時代で描いた劇場用アニメーション『秒速5センチメートル』を原作とした実写映画。新海誠の初実写化公開作品となる。主人公・貴樹を初の単独主演映画となる松村、ヒロイン・篠原明里を高畑充希。貴樹と明里の幼少期をそれぞれ上田悠斗、白山乃愛が演じる。
10月19日までの公開10日間で、観客動員数71万人、興行収入10億円を突破し、映画館でしか味わえない感動と映像美を賞賛する声が相次いでいる本作。
主題歌「1991」は、原作の世界観をリスペクトしながら、1991年に生まれた米津が、主人公に自らを重ねながら書き下ろした。このたび、主人公・遠野貴樹が、ヒロイン・篠原明里と出会った1991年の日々からはじまる18年間の物語を映し出す本編映像と、主題歌「1991」がスペシャルコラボレーションし、初公開の本編カットを使用した1コーラスのスペシャルムービーが誕生。
雪の降る夜、桜の木の前で振り向く貴樹の映像や、明里と過ごした1991年のまばゆい日常の記憶など本編映像と主題歌の歌詞がリンクし、本作のために書き下ろされた主題歌ならではの魅力がつまったスペシャルムービーになっている。
実写映画『秒速5センチメートル』は、公開中。
