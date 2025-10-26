“ピュアすぎるアイドル”23歳、美ボディさく裂のデジタル写真集 レオタード姿も
「ミスマガジン2023」ベスト16に選出され、グラビアアイドルとして活動中の森脇梨々夏のデジタル写真集『SPA!デジタル写真集 森脇梨々夏「ピュアなだけじゃないボディ」』が配信中。このたび、誌面カットが解禁された。
【写真】かわいい！ 森脇梨々夏のデジタル写真集誌面カット
森脇梨々夏は、2002年兵庫県生まれ。「ミスマガジン2023」ベスト16に選出され、グラビアアイドルとして活動。YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」のドッキリ企画に出演し“ピュアすぎるアイドル”として話題になり、人気急上昇中。
透明感さと色気が同居するピュアな美ボティ。ふと見せる、大人びた表情にドキッ！とするデジタル写真集が完成！ ご尊顔ドアップの表紙から始まる本デジタル写真集では、彼女のピュアさと大人びた部分を捉えた写真を多数収録している。
今回公開するカットでは、ベッドの上で顔にタオルを巻いた森脇梨々夏の天使過ぎる笑顔を激写しており、一目見れば惚れてしまう。女性らしい細くて長い脚から覗くヒップラインを、タオルで恥じらいながら隠す姿に興奮の感情を覚えてしまう…。さらにパープル柄のレオタード水着姿で、カメラを覗くカットでは、少し大人びた表情を見せており心が忙しくなってしまうはず。
YouTube番組では見せない、森脇梨々夏の魅力を詰め込んだ作品に仕上げている！
