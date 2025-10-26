【ふたりエスケープ 第4話】先輩＆後輩、妄想から生まれた“エア猫”との生活スタート？
【モデルプレス＝2025/10/26】乃木坂46の岩本蓮加と冨里奈央がW主演を務めるドラマ「ふたりエスケープ」（テレビ大阪：毎週土曜深夜0時55分〜・テレビ愛知：毎週土曜深夜2時15分〜・Leminoプレミアム：テレビ大阪放送後から独占配信）の第4話が、25日に放送された。
【写真】乃木坂46冨里奈央の“すっぴん風”パジャマ姿
現代人が肌身離さず持つスマートフォンをとんでもない方法で封印してみたり、公園で童心に帰ってみたり、原稿料で豪華な食材を買ってみたり。タイパ、コスパが叫ばれるこの時代、時間も金も後先考えずに「可愛いが取り柄の無職」（先輩／岩本）と「限界漫画家」（後輩／冨里）が思い立ったら即行動で現実逃避を繰り広げる。がんじがらめになった現代人にゆるくエールを送る“現実逃避”コメディドラマとなっている。
「プロの無職」である先輩と限界漫画家の後輩は2人暮らし。原稿料で奮発した生ハムばかり食べる暮らしに飽き始めた2人。先輩は後輩に「寿司のイラストを描いてほしい」とお願いする。描いてもらった寿司ネタを枕に、夢の世界で寿司を味わった先輩はこの寿司ネタで漫画を描いて欲しいと懇願するが、後輩が描いたのは白猫。先輩の「妄想が命を作る」の言葉からずっと飼いたかった猫を描いたのだった。
そうして生まれた“エア猫”の「ちくわぶ」を可愛がることに。しかし2人と「ちくわぶ」の生活は長くは続かず…。
・「今週も先輩後輩が可愛すぎる」
・「不思議なお話だった」
・「ちょっと切ないけどほっこりする回」
「ふたりエスケープ」第1話〜第4話はTVerにて無料配信中。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】乃木坂46冨里奈央の“すっぴん風”パジャマ姿
◆岩本蓮加＆冨里奈央W主演「ふたりエスケープ」
現代人が肌身離さず持つスマートフォンをとんでもない方法で封印してみたり、公園で童心に帰ってみたり、原稿料で豪華な食材を買ってみたり。タイパ、コスパが叫ばれるこの時代、時間も金も後先考えずに「可愛いが取り柄の無職」（先輩／岩本）と「限界漫画家」（後輩／冨里）が思い立ったら即行動で現実逃避を繰り広げる。がんじがらめになった現代人にゆるくエールを送る“現実逃避”コメディドラマとなっている。
◆「ふたりエスケープ」第4話あらすじ
「プロの無職」である先輩と限界漫画家の後輩は2人暮らし。原稿料で奮発した生ハムばかり食べる暮らしに飽き始めた2人。先輩は後輩に「寿司のイラストを描いてほしい」とお願いする。描いてもらった寿司ネタを枕に、夢の世界で寿司を味わった先輩はこの寿司ネタで漫画を描いて欲しいと懇願するが、後輩が描いたのは白猫。先輩の「妄想が命を作る」の言葉からずっと飼いたかった猫を描いたのだった。
そうして生まれた“エア猫”の「ちくわぶ」を可愛がることに。しかし2人と「ちくわぶ」の生活は長くは続かず…。
◆「ふたりエスケープ」視聴者から反響続々
・「今週も先輩後輩が可愛すぎる」
・「不思議なお話だった」
・「ちょっと切ないけどほっこりする回」
「ふたりエスケープ」第1話〜第4話はTVerにて無料配信中。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】