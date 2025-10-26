ワールドシリーズ第2戦

米大リーグのドジャースは25日（日本時間26日）、敵地カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦を5-1で制し、通算1勝1敗とした。先発の山本由伸投手は9回1失点と快投。驚異のポストシーズン2試合連続完投勝利をマークした。試合後、米敏腕記者が山本を絶賛した。

ドジャースが1点先制した直後、初回の山本はいきなりスプリンガーに二塁打を許し、ルークスにも左前に運ばれて無死一、三塁の大ピンチ。だが、ここからゲレーロJr.を空振り三振、カークを一直、バーショを見逃し三振に斬った。

ここで勢いに乗った山本。3回までは毎回走者を背負うも、4回以降は圧巻のパーフェクトピッチング。8回は3者連続三振、9回も簡単に3人で抑え、完投勝利を飾った。

この投球には米敏腕記者もお手上げ。米スポーツ専門局「ESPN」のジェフ・パッサン記者は自身のXに本日の成績を記しつつ「何でもできる投手がいる。ヤマモトはその一人だ。スプリット、フォーシーム、カーブ。どれもが完璧だった」と記した。さらに「カイブツ」の一言。日本語4文字で最大級の賛辞を送った。



（THE ANSWER編集部）