俳優の野村康太が２６日、都内で「野村康太１ｓｔ写真集『暁紀』」発売記念会見を行った。

自身初の写真集が発売となり「とてもうれしいです」と笑顔。タイトルに込めた思いを「韓国ドラマやＫ―ＰＯＰが大好きで、（本書撮影のため）韓国旅行がかなった“暁に”という意味と、“紀行文”のような韓国旅の記録になっているから。それに、暁が意味する夜明けのように、これからもっとたくさんの人に自分を知ってもらえたらいいなという期待を込めました」と明かした。

本書は、「とにかく韓国を全力で楽しむことを意識した。朝から晩まで楽しいことだらけでした」と韓国ドラマのロケ地などを聖地巡礼しながら撮影したことを告白。「素の表情が詰まっている。満点以上の１２０点の仕上がりになっています」と胸を張った。

２２年に俳優デビューし、２３年「メンズノンノ」モデルオーディションで準グランプリに輝き、同誌専属モデルを務める大型新人。テレ東ドラマ「夫の家庭を壊すまで」「ディアマイベイビー〜私があなたを支配するまで〜」など立て続けに話題作に出演し「一つ一つの仕事を全力で楽しんで全うし、俳優として学生役や恋愛映画やアクションもできたらいいなと思っています」と抱負を語った。