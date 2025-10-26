¤«¤Ä¤Æ¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤Ï¡ÖÉÂµ¤¡×¤À¤Ã¤¿¡© ´í¸±¤Ê´¶¾ð¤ÎÎò»Ë¤ò¤Ò¤â¤È¤¯ 1ºý¤Û¤«¡¢ËÜÆÉ¤ß¤ÎÃ£¿Í¤¿¤Á¤¬¶µ¤¨¤ëÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¿·´©ËÜ
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢»¨»ï¡Ø¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¡Ù2025Ç¯11·î¹æ¤«¤é¤ÎÅ¾ºÜ¤Ç¤¹¡£
ËÜÆÉ¤ß¤ÎÃ£¿Í¡¢¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥ÁBOOK Watchers¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¿·´©ËÜ¤«¤éÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î8ºý¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤¢¤Ê¤¿¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë°ìºý¤Ï¤É¤ì¤Ç¤¹¤«¡£
¥¤¥é¥¹¥È¡áÀéÌî¥¨¡¼
¡ÎÆÉÆÀ»Ø¿ô¡Ï¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¤³¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ëµ¤Ê¬¡¢¤ª¤è¤Ó¥ª¥È¥¯¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
Â¼°æÍý»Ò
¤à¤é¤¤¡¦¤ê¤³¡ü1970Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡£ËÝÌõ²È¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÂ¼°æ¤µ¤ó¤Á¤ÎÀ¸³è¡Ù¡Ø·»¤Î½ª¤¤¡Ù¡Ø¤¢¤ëËÝÌõ²È¤Î¼è¤êØá¤«¤ì¤¿Æü¾ï¡Ù¤Ê¤É¡£Ìõ½ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø¥¼¥í¤«¤é¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì¡Ù¡Ø²È¤¬¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ç¤¤¤Ä¤âÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤âÊÒ¤Å¤¯ÊýË¡¡Ù¤Û¤«¡£
²ð¸î¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÆ±¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
»ä¼«¿È¤ÏµÁÍý¤ÎÎ¾¿Æ¤Î²ð¸î¤ò»Ï¤á¤Æ¤¹¤Ç¤ËÏ»Ç¯¤Û¤É¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯ÂçÊÑ¤À¡£¤½¤ó¤ÊÂçÊÑ¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ë»ä¤ÎÆ¬¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¾ï¤Ë¤¢¤ëµ¿Ìä¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö¼Â¤Î¿Æ¤Î²ð¸î¤ÎÊý¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âµÁÍý¤Î¿Æ¤ÎÊý¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢ËÜ½ñ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤Á¤é¤âÂçÊÑ¡×¤À¤ÈÍý²ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãø¼Ô¤Ï¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¥Ä¡¼¥ë¤ò¶î»È¤·¤Æ²ð¸îÌ¤Ëþ¤ÎÉã¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Ì¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ´°àú¤Ë»×¤¨¤¿ºîÀï¤â¡¢¤¤Þ¤Þ¤ÊÉã¤Ë¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡£¼¡¡¹¤Èµ¯¤¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¡¢¥³¥í¥Ê¡¢¸ý¤²¤ó¤«¡Ä¡Ä°ì¿ÍÌ¼¤Ç¤¢¤ëÃø¼Ô¤Ï°Àï¶ìÆ®¤·¤Ê¤¬¤é¤âÉã¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ëÊýË¡¤ò½ù¡¹¤Ë¸«¤¤¤À¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Éã¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤«¤é¼«Ê¬¼«¿È¤Î¾Íè¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÌ¼¤Î¡¢´Î¤Î¿ø¤ï¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥Æ¥¯²ð¸î¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¿Æ¤Î²ð¸î¤ò¤¹¤ë¿ÍÃ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Âç¤¤¤Ë»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¤Þ¤ÞÆ±»Î¤ÎÉã¤ÈÌ¼¤¬¡¢¾×ÆÍ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¸ß¤¤¤ò»×¤¤¤ä¤ê¡¢°ìÊâ°ìÊâÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ÏÈù¾Ð¤Þ¤·¤¯¤â¤¢¤ê¡¢´¶Æ°Åª¤À¡£
Ê¸·Ý¡¿¥¨¥Ã¥»¥¤
Ì¤Íè¤Î²ð¸î¤Î¶µ²Ê½ñÅÙ
¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Êµª¹ÔÊ¸
Ê¡²¬¤Ç³Ø½¬½Î¡¢Ã±°ÌÀ©¹â¹»¡¢¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¯¡¼¥ë¤ò·Ð±Ä¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¡¢³Ø½¬½Î¤ËÊ»Àß¤µ¤ì¤¿½ñÅ¹&¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ö¤È¤é¤¤Ä¤Í¡×¤Ç¤ÏÉÑÈË¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¿Ë»¤ÊÃø¼Ô¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ëµ¤¤Å¤¯¤È¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Î¹¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¿À½Ðµ´Ë×¤ÇÉÔ»×µÄ¤Ê¿Í¡£¤½¤ó¤ÊÃø¼Ô¤¬Î¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤·¤¿ËÜ½ñ¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤Î¤±¤À¤ë¤µ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÂÎ¤ò¥½¥Õ¥¡¤ËÄÀ¤Þ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤°ìºý¡£Ãø¼Ô¤ÎÌÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¾ì½ê¡¢²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¿Í¤òÁÛÁü¤·¤ÆÆÉ¤ß¼ê¤âÎ¹¤ò¤¹¤ë¡£´Ë¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ë¤¯¤Ê¤¤¡¢¥¹¥í¡¼¤Ê¤è¤¦¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥¹¥í¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¿·¤·¤¤µª¹ÔÊ¸³Ø¤Î·æºî¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÉáÃÊ¤«¤éSNS¤ÇÃø¼Ô¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¸¤Ã¤È´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤ë»ä¤Ï¡¢¤½¤Î°î¤ì¤ëÂÎÎÏ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¹ÔÆ°ÎÏ¤¬¤É¤³¤«¤é¤¯¤ë¤Î¤«µ¿Ìä¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥¸¥ã¥ïÅç¤Î¥¬¥¤¥É¡¦¥ß¥³¤¬¡Ö¥È¥Ð¤µ¤ó¤ÏÀ¸¤¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÍ¾¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¤È»×¤Ã¤¿¼¡Âè¡£
Ê¸·Ý¡¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó
ÆÉ¤á¤ÐÆÉ¤à¤Û¤É¼«Í³¤Ë¤Ê¤ì¤ëÅÙ
¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¾åÅÄ¹ÒÊ¿
¤¦¤¨¤À¡¦¤³¤¦¤Ø¤¤¡ü1984Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£¥³¥ó¥Èºî²È·ó·Ý¿Í¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¾¥Õ¥£¡¼¡×¤È¤·¤Æ2017Ç¯¡¢19Ç¯¤È¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤â·Ð¸³¡£23Ç¯¤«¤é¤ÏÃ±ÆÈ¤Ç³èÌöÃæ¡£Ãøºî¤È¤·¤Æ¡Ø½ñ¤¤·¤´¤È¡£¡ÙÆâ¤Ë·ÇºÜ¤ÎÃ»ÊÔ¾®Àâ¤¬¤¢¤ë¡£
²û¤«¤·¤µ¤Ï¡¢»þ¤ËÉð´ï¤È¤Ê¤ë
¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¡¢¤½¤ì¤Ï°ì¸«¡¢¤ä¤µ¤·¤¤´¶¾ð¤Ë»×¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·Îò»Ë¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï·ì¤Ê¤Þ¤°¤µ¤¤ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤Ï¡ÖÉÂµ¤¡×¤È¤µ¤ì¡¢Ê¼»Î¤¬¸Î¶¿¤ò²û¤«¤·¤à²Î¤ò²Î¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç»à·º¤òÀë¹ð¤·¤¿·³¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤ä¤¬¤Æ»þÂå¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤Ï½ù¡¹¤ËÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸ä³Ú¤äÊ¸²½¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸Å¤ÎÉ¤»þÂå¤ò²û¤«¤·¤à±Ç²è¤ä²»³Ú¤¬¿Í¡¹¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¤½¤Î²û¤«¤·¤µ¤ÏÀ¯¼£Åª¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë´í¸±¤â¤Ï¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬·Ç¤²¤¿¡ÖMake America Great Again¡×¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤òÉð´ï¤È¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£²áµî¤Ø¤Î¶¿½¥¤Ï¿Í¡¹¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤¹¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ä¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¸½¼Â¤«¤éÌÜ¤ò°ï¤é¤·¡¢Ê¬ÃÇ¤äÂÐÎ©¤ò¤¢¤ª¤ë¿Ï¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¦¤ë¡£¡Ö¤¨ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¸Ä¶¥¨¥â¤¤¡ª¡×¤Ê¤ó¤ÆºÇ¶á»×¤Ã¤¿¤½¤³¤Î¤¢¤Ê¤¿¡¢¤½¤Î¥¨¥â¡¢Î¢¤ÇÃ¯¤«¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¤È¤â¤¢¤ì»ä¤Ï¡Ø¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥ß¡¼¡Ù¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
Îò»Ë¡¿´¶¾ð»Ë
¥¨¥â¤¯¤Æ³Ú¤·¤¯¤Æ´í¸±ÅÙ
¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
ÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤ÉÀ¤³¦¤ÏË¤«¤À
¾¾²¬Àµ¹ä¤Ï¡¢Ê¸³Ø¤ä»×ÁÛ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Èþ½Ñ¡¢²Ê³Ø¡¢½¡¶µ¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÎÎ°è¤ò¼«ºß¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¡¢¾ðÊó¤òÊÔ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¿·¤¿¤Ê±§Ãè¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÀ¸³¶¤Î»Å»ö¤È¤·¤¿¡ÖÊÔ½¸¡×¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£ËÜ½ñ¤Ï¡¢¾¾²¬¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Ë¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤È»×ÁÛ¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿ºÇ¸å¤Î¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¾¾²¬¤¬¹â¹»À¸¤Î»þ¡¢À¥¸ÍÆâ³¤¤ÎÉ÷·Ê¤ò¸«¤ÆÆÀ¤¿´¶Æ°¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤º¡¢ÏÂ¾°¤µ¤ó¤ÈËÒ»Õ¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡ÖºÂÁµ¤ò¡×¤È¤«¡Ö¥¤¥¨¥¹ÍÍ¤¬¡×¤È¤«¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÏÈ¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç¤·¤«¸ì¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡Ö¤³¤Î¿Í¤¸¤ãÌµÍý¤À¡×¤È»×¤Ã¤¿ÏÃ¤Ê¤É¡¢¾¾²¬¤¬¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÂ¿ÍÍ¤Ê¤â¤Î¤òÂ¿ÍÍ¤Ê¤Þ¤Þ¤ËÌÌÇò¤¬¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¡¢¤½¤Î¹ÔÆ°¤È»×¹Í¤Îµ°À×¤¬Åö»þ¤Î¶õµ¤´¶¤È¤È¤â¤Ë¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ÎÇî¼±¤Ö¤ê¤Ë²¿ÅÙ¤âÌÂ»Ò¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤µ¤òÌÌÇò¤¬¤ë·±Îý¤Ç¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¤·¡¢¤¿¤À¤ÎÊÙ¶¯ÉÔÂ¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¡£¤À¤¬¤³¤ÎÅú¤¨¤Î¤Ê¤¤ÆÉ¸å´¶¤³¤½¤¬¤³¤ÎËÜ¤ÎÂé¸ïÌ£¤À¤È»×¤¦¡£
¼«ÅÁ¡¿»×ÁÛ
À¤³¦¤Þ¤¼¤Þ¤¼¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ëÅÙ
¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
ÅÏÊÕÍ´¿¿
¤ï¤¿¤Ê¤Ù¡¦¤¹¤±¤¶¤Í¡ü1992Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2021Ç¯¤«¤éÊ¸É®²È¡¢½ñÉ¾²È¡¢½ñÉ¾·ÏYou
Tuber¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¥é¥¸¥ª¤Ê¤É¤Î³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¡¢¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢½ñÅ¹¤Ç¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¢¤Ê¤É¤â¼ê³Ý¤±¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÊª¸ì¤Î¥«¥®¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£
À¯¼£¤ò¾è¤ê¤³¤Ê¤·»þÂå¤ò±Û¤¨¤ë·æºî¤ò»Ä¤·¤¿Ê©»Õ
¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â¥¢¡¼¥È¤È¹ñ²È¤Î´Ø·¸¤ÏÈùÌ¯¤À¡£¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¤Ë¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¹ñ²È¤ò±¢¤ËÍÛ¤ËÙèÙé¤·¤¿¤ê¡¢Êä½õ¶â¤Ë¤è¤Ã¤Æ½õ¤±¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¹ñ²È¤¬¥¢¡¼¥È¤òÊñÀÝ¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¡£ºÇ¶á¤Ê¤éÂçºåËüÇî¤¬¤½¤¦¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿·¹¸þ¤ÏºÇ¶á¤Î¤â¤Î¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¸½Âå¤ÎÊý¤¬¹ñ²È¤ÎÇû¤ê¤Ï´Ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¹¤é»×¤¦¡£¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï±¿·Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤À»þ¤À¡£±¿·Ä¤Ï±ßÀ®»û¡¦ÂçÆüÇ¡ÍèºÁÁü¤äÅìÂç»ûÆîÂçÌç¡¦¶â¹äÎÏ»ÎÁü¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÊ©»Õ¤Ç¡¢Ê¿°Â»þÂåËö´ü¤«¤é³ùÁÒ»þÂå½é´ü¤Ë³èÌö¤·¤¿¡£Èà¤¬À¸¤¤¿»þÂå¤Ï¡¢µ®Â²¤ÈÉð²È¤¬ÅìÀ¾¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¶ÛÄ¥´Ø·¸¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤À¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç±¿·Ä¤È¤½¤Î°ìÌç¤Ï¡¢Éð²È¤äµ®Â²¡¢Ê©¶µÀªÎÏ¤È¤½¤ì¤¾¤ìÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÊÝ¤Á¡¢³ÆÃÏ¤ÇºîÉÊ¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£ËÜ½ñ¤Ï±¿·Ä¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê²òÀâ½ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤ÎºîÉÊ¤ÈÀ¯¼£Æ°¸þ¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Ð¤Ã¤Á¤ê²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Èþ½Ñ¡¿Îò»Ë
Ê©Áü¤òÊ¬²ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ëÅÙ
¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¿âÄ¾¤Ç¤â¿åÊ¿¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¼Ð¤á¤Ë¿´¤òÂª¤¨¤è¤¦
¤³¤³¿ôÇ¯¡¢½ÐÈÇ³¦¤Ç¤Ï¥±¥¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ã¯¤«¤òµ¤¸¯¤Ã¤¿¤ê½õ¤±¤¿¤ê¤¹¤ë³µÇ°¤À¡£¥Ö¡¼¥à¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤¬¡¢°ì²áÀ¤ÎÎ®¹Ô¤È¤·¤ÆÊÒÉÕ¤±¤ë¤Ë¤·¤Æ¤Ï»ö¤¬¿¼¹ï¤À¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡Ö¼«¸ÊÀÕÇ¤¡×¤È¤¤¤¦²½¤±Êª¤¬ìíî½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¤¤Ä¤Ï¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¼«Ê¬¤ÇÅØÎÏ¤·¤Æ¾å¾º¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ÈÀú¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Ìñ²ð¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢²¿³ä¤«¤ÏÀµÏÀ¤À¡£¤·¤«¤·ÍÍ¡¹¤Ê»ö¾ð¤«¤é´èÄ¥¤ì¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤Å·°æ¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ç¥±¥¢¤Ï¡¢Ï¢ÂÓ¤·¤è¤¦¤È¾§¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÀ°Íý¤ÇÊ¬¤«¤ëÄÌ¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤âÂç»ö¤À¡£½õ¤±¹ç¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¼«Ê¬¤Ç¾¯¤·¤Ï´èÄ¥¤ë¤Ù¤¶ÉÌÌ¤â¤¢¤ë¡£ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤ò¡Ö¼Ð¤á¡×¤ÈÌ¾¤Å¤±¤ë¡£¿´¤ÎÂª¤¨Êý¤Ï¡¢¾å¾º¤ä¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤È¤¤¤¦¿âÄ¾¤«¤é¡¢²£ÊÂ¤Ó¤Ë¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¿åÊ¿¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¿¡£ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¤½¤Î¿ä°Ü¤òÀ°Íý¤·¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¿âÄ¾¤ò²Ã¤¨¤¿¼Ð¤á¤òÄó¾§¤¹¤ë¡£ËÜ½ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¿´¤ÎÂª¤¨Êý¤ò¾¯¤·ÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
ÏÀ¹Í¡¿Å¯³Ø
¹Ô¤Êý¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ëÅÙ
¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
ËÜ´Ö Íª
¤Û¤ó¤Þ¡¦¤Ï¤ë¤«¡ü1979Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢º´²ì»Ôºß½»¡£½ñÅ¹Å¹Ä¹¡£ÌÀÎÓÆ²½ñÅ¹Æîº´²ìÅ¹¤ä¤¦¤Ê¤®BOOKS¤Ç¶ÐÌ³¤·¡¢¸½ºß¤Ïº´²ìÇ·½ñÅ¹¤ÎÅ¹Ä¹¤òÌ³¤á¤ë¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£½ñÅ¹°÷¤È¤·¤Æ½ñÉ¾¼¹É®¤ä¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
Çä¤ê¤¿¤¤¤±¤ÉÃÖ¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ä½ñÅ¹¤¬ÉñÂæ¤ÎºÇ¶²²øÃÌ¡ª
ºî²È¡¦²¬ºêÈ»¿Í¤µ¤ó¤ÈÃ´ÅöÊÔ½¸¤ÎÉ©Àî»á¤Ï¡¢½ñÅ¹²ó¤ê¤ÎºÇÃæ¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î²øÃÌ¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢½ñÅ¹¡ß¥Û¥é¡¼¤Î¿·´©¤ò´ë²è¤¹¤ë¡£¼èºà¤ÈÏÃÂêºî¤ê¤ò·ó¤Í¤ÆÁ´¹ñ¤Î½ñÅ¹°÷¤«¤éÂÎ¸³ÃÌ¤òÊç¤ë¤È¡¢Á´¤¯ÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Î½ñÅ¹¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¶¦ÄÌ¤¹¤ë²øÃÌ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£¶öÁ³¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡£ÄÉ¤Ã¤Æ¼èºà¤ò½Å¤Í¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Ã´ÅöÊÔ½¸¤ÎÉ©Àî»á¤Ë¤â°ÛÊÑ¤¬µ¯¤³¤ê»Ï¤á¡Ä¡Ä¡£°ì¿Í¾Î¤Ï²¬ºêÈ»¿Í¤µ¤ó¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ë½ÐÈÇ¼Ò¤â¼ÂÌ¾¡¢¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë½ñÅ¹¤â¥â¥Ç¥ëÅ¹ÊÞ¤¬¤ï¤«¤ê¤½¤¦¤ÊÌ¾Á°¤Ç¡¢¤³¤ÎËÜ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î°ìÂÎ¤É¤³¤¬µõ¼Â¤Ç¡¢²¿¤¬¿¿¼Â¤Ê¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÂÓ¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦½ñÅ¹¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤¡×¤È¿§¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¶²¤í¤·¤¤¥³¥Ô¡¼¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½ñÅ¹°÷¤â¡Ö¤â¤¦½ñÅ¹¤Ç¤ÏÆ¯¤±¤Ê¤¤¡×¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ê¤¼½ñÅ¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Ë¡Ö°ìÃ×¤·¤¿ÏÃ¡×¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î¥ª¥Á¤Ë¤âËÜ¹¥¤¤Ï¥Ë¥ä¥ê¤È¡¢¤¤¤ä¥¾¥¯¥Ã¤È¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
Ê¸·Ý¡¿¾®Àâ
¤½¤ì¤Ç¤âËÜ²°¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ÅÙ
¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¶ÃØ³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë²ó¼ý¡ª ¿´¿Ì¤¨¤ë·æºî¥ß¥¹¥Æ¥ê
ËÜÊª¤Î¡Ö¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤Á¤È¤é¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¤ÏÆÉ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤È¤Ê¤¯¥ª¥Á¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï¤Ä¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡© ¤½¤ó¤Ê·ù¤ÊÆÉ¼ÔÂåÉ½¤Î»ä¤À¤¬¡¢µ×¡¹¤ËÀ¼¤¬½Ð¤¿¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È⁉¡×¿¼ÌëÆó»þ¤ËÈô¤Óµ¯¤¡¢¥Ú¡¼¥¸¤òÁÌ¤Ã¤¿¤êÌå¤¨¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹¬¤»¤ÊÄ«¤ò·Þ¤¨¤¿ºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
´é¤¬¤Ä¤Ö¤µ¤ì¡¢Î¾¼ê¼ó¤¬ÀÚÃÇ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¿È¸µ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹©ºî¤µ¤ì¤¿°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿6·î29Æü¤«¤éÈ¬Æü´Ö¤ÎÊª¸ì¡£¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë»àÂÎ¤ÎÀµÂÎ¤Î¥Í¥¿¥Ð¥é¥·¤¬¤¹¤´¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃØéá¤ÎÁã¤Î¤è¤¦¤ËÄ¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤¿ÉúÀþ¤¬ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç²ó¼ý¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¹½À®¤ÏËÜÅö¤Ë¸«»ö¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£Ææ²ò¤¤ÎÈþ¤·¤µ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡¢³¤³°¤ÎÃµÄå¾®Àâ¤ä¥É¥é¥Þ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¡Ê¤È¤·¤«É½¸½¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡ª¡Ë²ñÏÃ¤À¡£¿®Íê´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ë¿ô¡¹¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¡¢¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
Ê¸·Ý¡¿¾®Àâ
¤¢¤Ê¤¿¤Î»þ´ÖÍÏ¤«¤·¤Þ¤¹ÅÙ
¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
