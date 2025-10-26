15km/h制限で暫定開通した「作りかけトンネル」

埼玉県は2025年10月24日、落石で通行止めとなっている秩父市の国道140号の一部区間について、通行止め期間を延長すると発表しました。これに伴い、通行確保を目的とした“作りかけのトンネル”の暫定供用も続くことになりそうです。

【また派手に落石…】国道140号の状況と「大滝トンネル」（地図／写真）

国道140号は秩父市大滝の1.2km区間で、7月11日に発生した落石の復旧作業に伴い全面通行止めが続いています。

11月末に通行止め解除の見込みでしたが、9月に別途発生した落石の影響により、落石防護柵の設置などの追加工事が必要となったため、通行止め期間を2026年2月末までの見込みで延長するとのことです。

他方、山梨と埼玉を結ぶ高規格道路「西関東連絡道路」の一部として、この区間をショートカットする「大滝トンネル」（2053m）の建設を県が進めています。秩父と山梨方面を結ぶ唯一のルートである国道140号の通行止めを受け、7月30日から、建設中の大滝トンネルを暫定供用し、通行を確保しています。

ただし「未舗装（砂利）」のため、最高速度は15km/hまでに制限され、歩行者、自転車・バイク（二輪車）は通行不可となっています。県は制限速度での通行や、車間の確保を呼びかけています。