ワイドシルエットにエルサの刺繍がポイント！ベルメゾン ディズニー「レース付きパンツ」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、「エルサ」のシルエット刺繍が施された、ディズニーデザイン「レース付きパンツ」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「レース付きパンツ」アナと雪の女王
© Disney
価格：3,990円（税込）
サイズ：100、110、120、130、140
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
『アナと雪の女王』に登場する「エルサ」デザインのレース付きパンツ。
流行りのワイドシルエットに、腰まわりにぐるりとあしらわれた2段レースがフェミニンでかわいい！
トップスを重ねたときに裾からレースがのぞくのもポイントです。
© Disney
ウエストは後ろのみゴム仕様で、前はスッキリ◎
後ろには左右ポケットが付いていて、右には「エルサ」のシルエットに雪の結晶、ロゴの刺繍も施されています。
© Disney
＜素材アップ＞
身生地は伸縮性のあるカットソー素材を使用。
動きやすいうえに、きれいなシルエットをキープできます。
© Disney
内側には、通園通学時に便利なお名前スペースも。
流行のワイドパンツは2段レースで差をつけて！
「エルサ」のシルエット刺繍が施された、ディズニーデザイン「レース付きパンツ」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
