ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、「エルサ」のシルエット刺繍が施された、ディズニーデザイン「レース付きパンツ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「レース付きパンツ」アナと雪の女王

© Disney

価格：3,990円（税込）

サイズ：100、110、120、130、140

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『アナと雪の女王』に登場する「エルサ」デザインのレース付きパンツ。

流行りのワイドシルエットに、腰まわりにぐるりとあしらわれた2段レースがフェミニンでかわいい！

トップスを重ねたときに裾からレースがのぞくのもポイントです。

© Disney

ウエストは後ろのみゴム仕様で、前はスッキリ◎

後ろには左右ポケットが付いていて、右には「エルサ」のシルエットに雪の結晶、ロゴの刺繍も施されています。

© Disney

＜素材アップ＞

身生地は伸縮性のあるカットソー素材を使用。

動きやすいうえに、きれいなシルエットをキープできます。

© Disney

内側には、通園通学時に便利なお名前スペースも。

流行のワイドパンツは2段レースで差をつけて！

「エルサ」のシルエット刺繍が施された、ディズニーデザイン「レース付きパンツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ワイドシルエットにエルサの刺繍がポイント！ベルメゾン ディズニー「レース付きパンツ」 appeared first on Dtimes.