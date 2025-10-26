歌手の森高千里さんが、自身のインスタグラムを更新。2025年コンサートツアー「あなたも私もファイト!!」の一環として、10月25日に岡山県の倉敷市民会館でライブを行ったことを報告しました。



【写真を見る】【 森高千里 】「3年経ってやっと聞くことができた皆さんのパワフルな声。力が沸きました！」岡山・倉敷でのライブを報告





森高さんは赤いトップスに金色の袖、銀色のミニスカートという華やかな衣装で登場。ステージでは腕を振り上げて観客を煽るポーズなど、エネルギッシュなパフォーマンスを披露しました。さらにドラムを叩く場面もあり、多彩な一面も見せました。







森高さんによると、2022年に同じ会場でコンサートを行った際はコロナ禍での制限があり、観客の声を聞くことができなかったそうです。「3年経ってやっと聞くことができた皆さんのパワフルな声。力が沸きました！」と感想を述べています。







また、前回は叶わなかった倉敷の街歩きも実現。倉敷美観地区を訪れ、林源十郎商店や林源十郎商店記念室を見学したほか、地元の食べ物や雑貨を楽しんだ様子も公開されています。







川沿いの景色を眺めたり、伝統的な白壁と黒い木材の対比が美しい細い路地を歩いたりと、倉敷の町並みを満喫。







青いセーターとデニムジャケットというカジュアルな装いで、岡山白桃ソフトクリームパフェや三宅カレーなどの地元グルメも堪能しました。







森高さんは「すっかり秋の気候になりましたが、心あったまる1日でした」とコメント。10月26日は鳥取県の米子コンベンションセンター（BiG SHiP）でのライブを予定しています。







なお、森高さんは倉敷グルメについても報告。海幸山幸本舗の「ままかりせんべい」、MARSLABの「えびめしソース」、阪本鶏卵の「ゆで卵サンド」「鶏そぼろサンド」「つなあられ」など、多くの地元名物を味わった様子をファンに伝えています。







この投稿に、「終始圧倒されめっちゃパワフルな最高のコンサートでした」「楽しいトーク、かわいい踊り、かっこいいドラム、そしてそして素敵な歌声ありがとう」「迫力が違いました！本当に元気もらえました」「あったかいムードのコンサートで元気をもらいました！」「明日もファイトー ドラムセットがカッコイイ」などの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】