ミュージシャン・俳優のディーン・フジオカさんの家族に対し、誹謗中傷や虚偽情報の拡散が行われていることを確認したと、所属事務所の法務部が公式Xアカウントより伝えています。



【写真を見る】【 ディーン・フジオカ 】所属事務所法務部が “誹謗中傷や虚偽情報の拡散を確認” 行為が続く場合は「さらなる措置」と警告



フジオカさんの所属事務所「アミューズ」法務部の公式Xアカウントでは「当社所属アーティストであるディーン・フジオカのご家族に対する誹謗中傷や虚偽情報の拡散が行われていることを確認いたしました」と公表。所属するアーティストと家族を「守るために全面的にバックアップいたします」と宣言し、警告を発しています。







▽▽▽▽ 所属事務所「アミューズ」公表全文 ▽▽▽▽

当社所属アーティストであるディーン・フジオカのご家族に対する誹謗中傷や虚偽情報の拡散が行われていることを確認いたしました。

当社は、アーティストの人生やキャリアにおける選択について、最大の敬意を払います。当社は、所属アーティストやそのご家族に対する悪意ある行為、誹謗中傷、プライバシー侵害などを看過することはなく、彼らを守るために全面的にバックアップいたします。

そのような行為を行っている方に対し、直ちにやめるよう、強く要求します。

上記にかかわらず行為が続く場合には、さらなる措置を検討いたします。

△△△△ 全文 以上 △△△△

【担当：芸能情報ステーション】