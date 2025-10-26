犬を悲しませる『絶対NG行動』５選

飼い主の何気ない行動が愛犬を苦しめているかもしれません。ここでは、犬を悲しませる飼い主の絶対NG行動を紹介します。うっかりやってしまわないように改めて気をつけましょう。

1.犬からのアピールを無視する

愛犬からの「かまって」「甘えたい」というアピールを無視してませんか。例えば、じっとアイコンタクトを向けてきたり、隣にやってきて前足で突くような行動をしていたりするときは、「かまって」というサインです。

こうした愛犬のアピールを無視し続けていると、悲しい気持ちが膨れ上がり、次第に飼い主に期待をしなくなってしまいます。

吠えて「かまって」とアピールしてくるときは、吠えている間は反応せず、吠えるをのやめたタイミングで「えらいね！」とかまってあげましょう。

2.拒絶するような態度をとる

愛犬が近寄ってきたとき、「あっち行って」などと拒絶するような態度をみせていませんか。犬は言葉がわからないからと考える人もいますが、実は飼い主の態度から大まかな意味を理解していると言われています。

そのため、飼い主に拒絶するような態度を取られると、悲しみを強く感じてしまい、飼い主に愛されている自信がなくなってしまうことも……。強いストレス原因にもなるので、忙しいときは強く拒絶せずに優しく「後でね」と伝えてあげましょう。

3.不機嫌な態度で接する

飼い主の気分が激しい様子は、犬の精神を不安定にさせます。

自分が不機嫌だからと不機嫌な態度のまま愛犬に接していると、犬はその不機嫌さを敏感に感じ取り、強いストレスを感じます。飼い主の不機嫌な態度に不安や恐怖を覚え、ビクビク怯えながら過ごす犬もいるでしょう。

自分の居場所である家の中で怯えなければいけない状況に、犬は苦しんでいます。自分の機嫌が悪いからと言って、不機嫌な態度で接することは避けてください。

4.わざと期待を裏切るような行動をとる

可愛い愛犬をからかって反応を引き出そうとする飼い主がいますが、もしも自分がやられたら嫌な気持ちになりますよね。相手に対して、信頼が崩壊する可能性もあるでしょう。

これは犬も同じです。わざと期待をうらぎるような行動をとっていると、次第に犬は意図に気づき始め、不満を抱きます。最終的に、飼い主への信頼が損なわれてしまうので、こうした不誠実な行動はやめましょう。

5.対応に一貫性がない

犬の見せる同じ行動に対して、「昨日は許したけれど今日は許さなかった」という一貫性のない行動をとっていませんか。こうした飼い主の一貫性のない態度に、犬は戸惑いを覚えます。

「なぜ今日は怒られたのだろう」と戸惑い、ストレスを感じて苦しむ犬も多いので、必ず一度決めたルールは貫き通してください。また、家族がいる場合は、家族もルールを統一しましょう。

愛犬の心を守るために日頃からすべきケアとは

愛犬が暮らしの中で悲しみや苦しみを感じないよう、飼い主ができる日常的なケアには以下の方法があります。

愛犬からのアピールに気づき、適切なコミュニケーションをとる 飼い主からこまめにコミュニケーションを取り愛情を注ぐ 毎日十分な運動をさせてストレスを溜め込まないよう注意する 静かで落ち着いた環境を整えて一緒に穏やかな時間を共有する

基本的なコミュニケーション方法ばかりですが、非常に重要なポイントです。

愛犬とのコミュニケーション方法は、アイコンタクトや声かけ、スキンシップ、遊び、散歩などがあります。愛犬からアピールがあったとき、あるいは退屈そうにしている様子を見て、愛犬が喜ぶようなコミュニケーション方法でケアしましょう。

また、時には静かで落ち着いた環境で休息を取らせることも大事です。一緒に穏やかな時間を過ごしつつ、愛犬の休息の邪魔にならないように、様子を見ながらマッサージなどを取り入れてあげるとよいでしょう。

まとめ

いかがでしたか。飼い主がうっかりやってしまいがちなNG行動は、時に犬を大きく悲しませ、苦しませてしまうことがあります。愛犬に安心してのびのびと過ごしてもらうためにも、日頃からコミュニケーションを大切にしましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)