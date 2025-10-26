「ドジャースのエース、お見事！」山本由伸、PS2戦連続完投&WS初完投勝利 4回以降は“パーフェクト”で圧巻の投球
山本由伸がポストシーズンで2戦連続の完投勝利を飾った(C)Getty Images
ドジャースが現地時間10月25日、敵地でブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦に5−1で勝利した。先発の山本由伸は9回105球4安打1失点8奪三振の好投。ポストシーズン2戦連続となる完投勝利で、ワールドシリーズで自身初の完投勝利となった。
【動画】WSで対決！山本由伸がゲレロJr.からカーブで空振り三振を奪うシーン
2試合連続でポストシーズンで完投勝利を挙げたのは、2001年のカート・シリング以来の快挙となった。
山本が大舞台でエースらしい輝きを放った。初回からカーブを効果的に使ってブルージェイズ打線を翻弄。4回以降はパーフェクトに抑える圧巻の投球で、8回はそのカーブでジョージ・スプリンガーをのけぞらせると、最後は154キロのフォーシームで空振り三振を奪った。この回は3者連続三振で牛耳った。
9回は先頭のウラジーミル・ゲレロJr.を一ゴロに仕留めるなど無失点で終え、見事な完投勝利を飾った。
ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』のノア・カムラス記者は自身のXで「ドジャースのエース、お見事！」と、圧巻の投球を絶賛した。
「1番・DH」で先発出場の大谷翔平は、初回の第1打席でケビン・ガウスマンの前に左飛に打ち取られた。1−0で迎えた3回一死の第2打席は高めの球を打ち上げ、三邪飛に仕留められると、6回の第3打席もインハイのフォーシームを打ち上げて三邪飛に打ち取られた。
ドジャース打線は1−1で迎えた7回にウィル・スミス、マックス・マンシーにそれぞれ一発が飛び出し、3−1とすると、大谷は8回一死一塁の第5打席、ルイ・バーランドからバットを折られながらも右前へ運ぶ安打で出塁し、チャンスを広げた。一死満塁となった後、相手の暴投で1点、併殺崩れの間に1点と泥臭く追加点を挙げた。
ドジャースは前日の第1戦にリリーフ陣が崩壊し、4−11の大差で敗れた。その嫌なムードをエースが断ち切り、これで1勝1敗のタイに。現地時間27日からは本拠地で第3戦を迎える。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]