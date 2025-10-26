イオンファイナンシャルサービスは、「イオンビジネスカード」の発行を10月22日から開始した。

オリエントコーポレーションとの協業の一環として発行するもので、個人事業主・法人代表者向け（個人契約型）と中小企業法人向け（法人契約型）の2種類を設ける。

個人契約型はカードショッピング利用200円ごとに1WAON POINTを付与し、イオングループの対象店舗ではポイントを2倍付与する。法人代表者向けは最大3枚、中小企業法人向けは同20枚のメンバーカードを発行できる。中小法人向けのみプライオリティ・パスのラウンジ利用が年2回付帯する。

いずれのカードも国内・ハワイ空港ラウンジの利用、旅行傷害保険、ショッピングガード、盗難紛失保障、ETCカード、Visaビジネスオファー、ベネフィット・ステーションの優待価格提供が付帯する。

個人契約型に限り、2026年には三大疾病補償を開始し、初めてがんと確定診断されたときや急性心筋梗塞、脳卒中を発病し入院したとき、キャッシングによる残債を支払限度額を上限に保険金で充当する。

カードブランドはVisa。年会費初年度無料で、年会費は個人契約型が3,300円、法人契約型が11,000円。税込み。