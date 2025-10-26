中島美嘉、穴開きトップス姿のプライベート“旅の思い出”公開「綺麗すぎる景色と綺麗すぎる美嘉さん」
歌手の中島美嘉さんは10月24日、自身のInstagramを更新。旅行先での自然に囲まれたプライベートショットを公開し、ファンから注目を集めています。
【写真】中島美嘉、自然あふれるプライベートショット
この投稿にファンからは、「可愛いいい 素敵すぎます〜」「動画近づいてくる感じが好きです」「美嘉ちゃん、綺麗な景色ありがとう」「綺麗すぎる景色と綺麗すぎる美嘉さん パワーをいただきました」「景色じゃないて美嘉ちゃん見ちゃうわ」との声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
広大な自然をバックに中島さんは「旅の思い出 綺麗すぎる景色」とつづり、2枚の写真と1本の動画を掲載。写真には、豊かな自然を背景に、黒い穴開きトップスにダメージジーンズを合わせたコーディネートの中島さんが写っています。また動画では、広大な自然を中島さんと共に楽しむことができます。
お気に入りメイクを公開中島さんは9月22日にもInstagramを更新。添えられた写真には、艶感のある赤いアイシャドウを使用したメイクの中島さんが写っています。跳ね上げたアイラインと、目頭や目尻にあしらわれたラインストーンも相まって、ゴージャスな印象です。今後の投稿も楽しみですね。
